تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ سلفي سعودي يدعى أبو عبد الرحمن المكي يحرض فيه قوات اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر على أهالي مدينة درنة الليبية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توعد “المكي”، أهالي مدينة درنة الليبية بالقتل إن لم يسلموا أنفسهم وأسلحتهم لقوات “عملية الكرامة” التابعة للواء الليبي المتمرد خليفة حفتر.

وقال المكي إن “عملية الكرامة” تملك عتادا كافيا لدخول مدينة درنة، ودعا من وصفهم بـ”الخوارج” من أهالي درنة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم وهم “أذلاء وأنوفهم راغمة في التراب، وإلا فليس لهم منا إلا القتل”.

وأضاف: “لن تتوقعوا حجم الجيش الذي قدم إلى درنة والقوة التي أتت وما عليكم إلا الفرار وإلا فإنكم ستموتون في هذه الوديان”.

وبحسب الفيديو، فقد زار “المكي”، المحسوب على المذهب السلفي المدخلي، أحد المواقع السرية العسكرية في ضواحي مدينة درنة لتحريض قوات عملية الكرامة على القتال على أبواب مدينة درنة المحاصرة قائلا: إن هؤلاء الجنود موفقون من الله وإنهم في عبادة خلال القتال، مضيفا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”.