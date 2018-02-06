في واقعة تعكس مدى عدم اهتمام النظام بإنجازات أبناء الشعب المصري مهما كانت بسيطة وبما يعزز لديهم إحساس الوطنية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مهينة وهو يكرم أحد الطلبة.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد قام  الابتدائية في محافظة بتكريم طالب يدعى “مؤمن” بالصف الخامس الابتدائي حصل على  المركز الثاني في مسابقة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بإعطائه “فوطة” (بشكير).

 

وأثارت الواقعة سخرية الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر” الذين أكدوا على أن التعليم في قد أصبح  بلا قيمة في بلد أنجبت مثل طه حسن وغيره من الأدباء والعلماء.