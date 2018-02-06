في واقعة تعكس مدى عدم اهتمام النظام بإنجازات أبناء الشعب المصري مهما كانت بسيطة وبما يعزز لديهم إحساس الوطنية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مهينة وهو يكرم أحد الطلبة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد قام مدير مدرسة طه حسين الابتدائية في محافظة السويس بتكريم طالب يدعى “مؤمن” بالصف الخامس الابتدائي حصل على المركز الثاني في مسابقة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بإعطائه “فوطة” (بشكير).

وأثارت الواقعة سخرية الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر” الذين أكدوا على أن التعليم في مصر قد أصبح بلا قيمة في بلد أنجبت مثل طه حسن وغيره من الأدباء والعلماء.

ال في الصورة طالب ف خامسة ابتدائي اسمه مؤمن ف مدرسة طه حسين محافظة #السويس المهم مؤمن طلع المركز التاني ع الجمهورية ف مسرح طلائع الشباب والرياضة وراح يتكرم لقيهم بيكرموه ب فوطة متخيل يا مؤمن طالب واخد مركز على الجمهورية بيتكرم بفوطة

ال تحت دى فيفى عبدة متخدش ف بالك انت#مصر pic.twitter.com/QhTVDw4b5Y — المﻻك الحزين (@Lido8080) February 5, 2018

صدق او لا تصدق !! مدرسة طه حسين الرسميه التجريبيه للغات بالسويس تكرم طالبا وتمنحه ..فوطه… كجائزة لفوزه بمسابقة قصور الثقافه — Gselazhry (@gselazhry) February 5, 2018

مدرسة "طه حسين" بـ #السويس تكرم طالبا وتمنحه فوطة كجائزة لفوزه بمسابقة قصور الثقافة مدارس ماسر اوم 7 ألاف سنه حضاره بتكرم الطلبه بفوطه

هو ده عهد السيسي حضرتك

مافيش عسكري بيكرم علم ولا متفوقين

التكريم للراقصات والام المثاليه فيفي عبده ولولك واسطه تكرم pic.twitter.com/ccayoSJ6qo — ميدان رابعه العدويه (@Isalmnahaya) February 5, 2018

مدرسة طه حسين الرسمية السويسية

تكريم الطالب / مؤمن

الصف الخامس الحاصل علي المركز الثانى فى مسابقه قصور الثقافه على مستوى الجمهوريه

الجائزه.. " فوطه"

حاجه تشرف بجد 😒😒

ونشف يلا 😂😂😂 pic.twitter.com/3Z3cgSepLt — aml esmaiel (@mola42000) February 5, 2018

بقول لأمي ع الولد اللي خد جايزة "فوطة" ف مدرسة طه حسين .. فبتقولي مهو كدا بيتعلّم إن قيمة "النضافة" 😂 — Mahmoud Ibn Samy (@medosamy50) February 5, 2018

انا كنت ف مدرسه طه حسين التجريبيه للغات سابقا .. مدرسه الفوطه حاليا 😂😂😂😂😂✋😎 — Aحmad (@Ahmad_M_Osman) February 6, 2018