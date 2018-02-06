في حديث فاجأ محلل إسرائيلي وأثار غضبه، عبّر القيادي في أحمد غنيم عن فخره بأن لدى حركة مقاومة كحركة ، مشيراً أنها جزء من التكوين السياسي والوطني الفلسطيني.

وأضاف غنيم في لقاء تلفزيوني، أن حماس يليق بها أن تشغل أشرف المواقع إلى جانب حركة لأنها حركة مقاومة واجهت وهزمته أكثر من مرة، مؤكداً إصطفافه إلى جانب كل حركات والفصائل وأن ليس له عدواً غير الاحتلال الإسرائيلي.

 

ورد المحلل الإسرائيلي جولان برهوم مستغرباً من حديث القيادي الفتحاوي، وتحدث عن الشراكة والتعايش في الضفة الغربية، ما رفضه غنيم رفضاً مطلقاً نيابة عن الشعب الفلسطيني.