في حديث فاجأ محلل إسرائيلي وأثار غضبه، عبّر القيادي في حركة فتح أحمد غنيم عن فخره بأن لدى الشعب الفلسطيني حركة مقاومة كحركة حماس، مشيراً أنها جزء من التكوين السياسي والوطني الفلسطيني.

وأضاف غنيم في لقاء تلفزيوني، أن حماس يليق بها أن تشغل أشرف المواقع إلى جانب حركة فتح لأنها حركة مقاومة واجهت الاحتلال وهزمته أكثر من مرة، مؤكداً إصطفافه إلى جانب كل حركات المقاومة والفصائل وأن ليس له عدواً غير الاحتلال الإسرائيلي.

ورد المحلل الإسرائيلي جولان برهوم مستغرباً من حديث القيادي الفتحاوي، وتحدث عن الشراكة والتعايش في الضفة الغربية، ما رفضه غنيم رفضاً مطلقاً نيابة عن الشعب الفلسطيني.