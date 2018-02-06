شن رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي، هجوما عنيفا على المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، بعد دعوته لقلب نظام الحكم في قطر وتهديده باقتحام قصر الحكم.

ودون “بن علي” في تغريدة له بتويتر عبر نافذته الشخصية رصدتها (وطن) ما نصه مهاجما مستشار ولي العهد السعودي المقرب:”أُطالب بإدراج الهياط ضمن الأمراض النفسية المستعصية ولا بأس بالكشف عن القدرات العقلية لبعض المهايطين”

وتابع هجومه وسخريته من تصريحات “القحطاني” الذي شببه بـ”الحذاء” قائلا:”وإحدى الأشياء المشتركة بين الإنسان والحذاء هو أن لكل منهما لسان كلام الإنسان يخبر لأيهما ينتمي فعلاً للبشر أم للأحذية”

أُطالب بإدراج الهياط ضمن الأمراض النفسية المستعصية

ولا بأس بالكشف عن القدرات العقلية

لبعض المهايطين

وإحدى الأشياء المشتركة بين الإنسان والحذاء

هو أن لكل منهما لسان

كلام الإنسان يخبر لأيهما ينتمي فعلاً

للبشر أم للأحذية pic.twitter.com/Vfun9oo1ba — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) February 6, 2018

وفي تغريدة له بالأمس اتهم المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، “إعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة” بالترويج لـ”تدويل الحرمين”.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر “تويتر”: “نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. 200 جيب ما توقف إلا بالوجبة (قصر أميري في قطر)، ويعلقونك مع رجولك. ما هو نافعك عزمي ولا غيره”.

وأرفق القحطاني مع تغريدته تصريحا سابقا لوزير الخارجية عادل الجبير، يقول فيه إن أي مطلب بتدويل الحج يعدّ إعلان حرب، وعملا عدوانيا ضد السعودية.

وفي وقت لاحق، عاد سعود القحطاني لنشر شتائم عديدة تجاه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأعاد نشر تغريدات أخرى تشتم وتهدد قطر.

فيما سخر ناشطون من تغريدات القحطاني، والتفاعل المباشر معها من قبل وزيري الإمارات والبحرين، رغم أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية قطرية دعوات لتدويل الحج.