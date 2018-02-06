أثارت الإعلامية المصرية أماني الخياط موجة غضب عارمة في الشارع العماني بعد أن وصفت سلطنة عمان بـ “الإمارة” الخليجية الصغيرة.

وزعمت “الخياط”، خلال تقديمها برنامج “بين السطور”، المذاع على فضائية “أون لايف”، تعليقا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سلطنة عمان إمارة خليجية صغيرة ارتبطت بالمستعمرات الإنجليزية في الهند في القرن الـ19، لموقعها الجغرافي المتميز، وأصبحت الآن هي الأخ الهادئ في المنطقة الخليجية.!

وادعت أن وظيفة عمان أن تكون طاولة للتفاوض بين كل التناقضات والدول التي بينها صراعات، حتى لا يتم توجيه الاتهامات إليها.

من جانبهم، عبر مغردون عمانيون عن غضبهم لما قالته المذيعة اماني الخياط، مؤكدين بأن حديثها هذا يعني جهلها بالتاريخ مطالبين إياها بأن تدرس وتعي ما تقول تجاه دولة عظيمة ذات تاريخ وسيادة.

نصيحة للمذيعة الصغيرة #أماني_الخياط : ذاكري مرة ثانية قبل ما تطلعي على الهوا وتتكلمي عن دولة عظيمة ذات تاريخ وسيادة أسمها سلطنة عمان — Amal Alzadjali (@AmalAlZadjali) February 5, 2018

الله يحفظ عمان🇴🇲🇴🇲ومصر🇪🇬🇪🇬

وكل الدول العربية منك ومن قناتك الرخيصة يا من تروجين وتنشرين الفتن…

#اماني_الخياط — بدر الخميسي (@Alkhamisi66Badr) February 5, 2018

استغرب من قناة بحجم #ON_E لديها مذيعين مثل #أماني_الخياط تفتقر في التاريخ والجغرافيا في وصفها لعمان بالاماره الصغيره. عمان سلطنة وقدمها قدم التاريخ وهى ثاني اكبر دوله خليجية مساحه وهى اقدم دول المنطقة بعد اليمن مدح الرسول اهل اهل عمان حديث صحيح. تجاهلت تاريخ عمان العريق. يتبع — Sohari (@alalawi111) February 5, 2018

مساحة محافظة مسندم العمانية ما يقارب 1800 متر مربع اي ما يقارب ضعف مساحة إمارة أبوظبي الممولة لقنواتكم

#مسندم_عمانية#عمان_ترحب_بمصر_الكنانه#بين_السطور#ONLIVE #اماني_الخياط pic.twitter.com/Uw7dwQsaZl — فاطمة الرواس (@fatimaalrawas) February 4, 2018

@ONliveEgypt الاخوة في قناة on tv مذيعتكم اماني الخيّاط وصفت وطني #عُمان انها إمارة صغيرة وودت من فضلكم ابلاغها عندما حاول الخديوي اسماعيل باشا في ١٨٧٥م مد نفوذه ل #لصومال كانت الصومال حينها تحت الحكم ال #عُماني وأمرته بريطانيا بالانسحاب منها وعدم التعرض لها هذا فقط للعلم pic.twitter.com/EMPBQ4iMFE — أماني السقطرية (@longingtooman) February 5, 2018

سلطنة عُمان سلطنة عُمان سلطنة عُمان ثاني دولة خليجية من حيث المساحة و الأول من حيث السلام و التسامح الأول من حيث الوقوف مع أشقائها العرب و جمهورية مصر من بين هذه الدول لا أحد ينسى بعد كامب ديفيد ، عليكم أن تقرأي التاريخ أماني الخياط — سلطان الجرداني (@sultanaljardan2) February 5, 2018

#أماني_الخياط. اطلب منك ترجعي للتاريخ وتثقفي جيدا لتعرفي الاماره الصغيره كانت #امبراطورية واصبحت #سلطنه لتعرفي جيدا من هي #عمان. — abdullah alghfri (@abdo7h) February 5, 2018

من ناحيتها، اضطرت الإعلامية أماني الخياط لتقديم اعتذار للشعب العماني على ما ذكرته بحق السلطنة.

وقالت خلال برنامجها، إن سلطنة عمان تحتل المكانة الثالثة في المنطقة العربية من حيث المساحة، وتُعد نقطة مضيئة لما فيها من حضارة من قديم الأزل، مؤكدة أن الشعب العماني من ذوي الأخلاق الطيبة.

وتابعت: “أحيانا كنا بنوصفها بدولة وتارة أخرى إمارة، فلو ده أغضب الشعب العماني فحقهم عليا، وبعتذر للسلطنة بشكل كامل بسبب عدم احتواء الخريطة السياسية في برنامجي على بعض الجزر التابعة لعمان”.

يشار إلى ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها الإعلامية أماني الخياط بإشعال أزمة في العلاقات بين مصر والدول العربية، فقد سبق وأن سببت أزمة مع المغرب بعد وصفها بأنها دولة تعتمد على مدخول “الدعارة”.