في تصريحات ربما تعكس وتؤكد ما كانت تضمره دول الحصار خاصة (السعودية والإمارات) تجاه قطر، واتساقا مع تهديدات المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، دعا الخبير العسكري السعودي الموالي لأبو ظبي والمقرب من الديوان الملكي أيضا إبراهيم آل مرعي إلى تنفيذ عملية عسكرة ضد الدوحة.

وقال “آل مرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعكس رؤية أبو ظبي للأزمة: ” كافة معايير العداء تحققت، وجميع المعطيات تدفع باتجاه تدخل عسكري في قطر”.

كافة معايير العداء تحققت، وجميع المعطيات تدفع باتجاه تدخل عسكري في قطر. — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) February 5, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الدول العظمى لها حساباتها، ولو أخذت هذه الحسابات بعين الاعتبار في البحرين لكانت المنامة محافظة ايرانية”.

الدول العظمى لها حساباتها، ولو أخذت هذه الحسابات بعين الاعتبار في البحرين لكانت المنامة محافظة ايرانية. — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) February 5, 2018

وتابع قائلا: ” وضع الدول العظمى امام الامر الواقع بتدخل عسكري في قطر (مع ضمانات بالحفاظ على مصالحها) يضمن انهاء الأزمة القطرية واستعادة مجلس التعاون”.

وضع الدول العظمى امام الامر الواقع بتدخل عسكري في قطر (مع ضمانات بالحفاظ على مصالحها) يضمن انهاء الأزمة القطرية واستعادة مجلس التعاون. — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) February 5, 2018

وأردف بالقول: ” زوال نظام الحمدين أمر حتمي، والتأخر في تحقيق ذلك يحمل دول المقاطعة خسائر استراتيجية لا يمكن معالجتها حتى بعد زوال النظام الصهيوقطري الفارسي التركي في الدوحة”.

زوال نظام الحمدين أمر حتمي، والتأخر في تحقيق ذلك يحمل دول المقاطعة خسائر استراتيجية لا يمكن معالجتها حتى بعد زوال النظام الصهيوقطري الفارسي التركي في الدوحة. — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) February 5, 2018

واختتم “آل مرعي” تدويناته قائلا: ” من وجهة نظري، واقولها وبوضوح ( التقييم الاستراتيجي الاقليمي والدولي، السياسي والاقتصادي والعسكري والامني والاجتماعي) ملائم لتنفيذ عملية عسكرية خاطفة لتحرير قطر”.

من وجهة نظري، واقولها وبوضوح ( التقييم الاستراتيجي الاقليمي والدولي، السياسي والاقتصادي والعسكري والامني والاجتماعي) ملائم لتنفيذ عملية عسكرية خاطفة لتحرير قطر. — إبراهيم آل مرعي🇸🇦 (@almarieibrahim) February 5, 2018

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب دعوة صريحة أطلقها سعود القحطاني لقلب نظام الحكم في قطر وتهديد مباشر باقتحام قصر الحكم، فضلا عن الإساءة والسباب الذي وجه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في محاولة لتعقيد الأزمة واستفزاز الجانب القطري.

ودون “القحطاني” الشهير بـ”دليم” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستغلا مزاعم وافتراءات روجها ذبابه ضد قطر ما نصه:”خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين! نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه”

وتابع: “ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.”

خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين!

نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.

https://t.co/oTww3grPS2 — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

واستمر مستشار محمد بن سلمان في مهاجمة قطر وقاداتها ووصفهم بأقزع الألفاظ وأحط الصفات، التي استنكرها الكثير من المغردين ورأوا أن مثل هذه (الحقارة) لا تخرج إلا من أفواه “أولاد الشوارع”.

رايـــت نيوب الليــث بارزة **** فلا تظنـــن ان الليــث يبتســم ذي ديرة صبيان التوحيد اخوان من طاع الله. تحت حكم سلمان وولي عهده ترثة معزي. نصحتك وانت بكيفك ياصغير. عزمي سيهرب بجوازه الاسرائيلي ويومها لا ينفع الندم. فالزم حدك. — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

ويأتي هذا التحريض من خلال استغلال “القحطاني” وزمرته لموضوع قديم يتحدث عن قضية تدويل الأراضي المقدسة لمهاجمة قطر، حيث ظهرت هيئة دولية في الفترة الاخيرة في ماليزيا لمراقبة ومتابعة إدارة السعودية للحرمين، وهي هيئة تهتم بمنع استخدام المقدسات لأغراض سياسية.

واتهم القحطاني والإعلام السعودي حينها قطر بأنها تقف وراء هذه الهيئة وأنها هي من أنشئتها في ماليزيا.

واتهمت عدة تقارير السعودية في عهد الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، الذي أعطى صلاحيات مطلقة دون “متابعة أو حساب” لنجله الأمير الطامح لحكم المملكة ولي العهد “محمد بن سلمان”، بتسييس الحج والتعدي على الآثار القديمة في تلك المدن التي شهدت مولد الإسلام.

يشار إلى انه أعلن في ماليزيا مؤخرا عن إنشاء أول هيئة دولية لمراقبة ومتابعة إدارة السعودية للحرمين، وهي هيئة تهتم بمنع استخدام المقدسات لأغراض سياسية، ووقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة ومنع ما أصطلح عليه “أستفراد” السعودية بإدارة المشاعر المقدسة، فضلاً عن ضمان عدم إغلاق المشاعر لأسباب غير مقنعة !

وفي أول كشف عن دورها خلال الفترة المقبلة، قالت “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين” إنها ستقوم بتحقيقات دورية في استخدام السعودية الأراضي المقدسة على مدى 100 عام لأغراض سياسية، ورصد الإنتهاكات الميدانية عبر زيارات غير معلنة، فضلاً عن تقديم النصح للمملكة.

واثارت تغريدات “أل مرعي” سخرية وغضب غالبية متابعيه على “تويتر”، حيث انه في الوقت الذي دعاه فيه البعض ساخرا للخلاص من الحوثيين قبل تهديد قطر، أكد آخرون على ان ما ينطق به لا يخرج عن عاقل وأن المراد به الفتنة.

ماعد تحررت صنعاء — Mashbah (@mashbahalfadli) February 6, 2018

يعني صناعة الاعداء و مزيدا من الحروب وفتح جبهات جديدة لاستنزاف السعودية .. انت لا تريد الخير للمملكة .. — بلال الربية (@blal1920) February 5, 2018

ههههههه

عملية عسكرية خاطفة

يارجل اذا كانت السعودية بكل قوتها ومعها ١٠دول في التحالف لم تستطيع القضاء علي الحوثة في اليمن ولها اكثر من ١٠٠٠يوم

وهم عبارة عن عصابة ومليشيات لاتعرف القتال

فمابالك بدولة قطر وبجانبة السلطان اردوغان والله لن تستطيعو تحريك دبابة او طائرةواحده هههه — القلب الآبيض (@RTsEk8nvAxOMidj) February 5, 2018

من يتبنى هذا الرأي لا يُريد بالسعودية خير ، فالنظام العالمي بعد الكويت لا يرضى بأي اعتداء من اي دولة على أُخرى ، ياليت اصحاب الرأي والمشورة يوضحون ان جر رجل السعودية بهذه الطريقة قد يُحقق مأرب من يتربص بالسعودية الشر ، ومالم يُحقق بالربيع العربي سيحقق إذا تم التدخل في قطر . — عبدالعزيز آلحيان (@abdulazizll) February 6, 2018

رؤية تنقصها الرويّة والحكمة والاستفادة من التاريخ، وستقحم البلاد في ورطة عظمى وسيناريوهات دولية قاتمة، ربما لن تخرج منها بخير أبداً، والحكيم من اتعظ بغيره! — أبو الباسل يحيى هاشم (@yahiahashim) February 6, 2018

الغرور مهلكه

الحكمه افضل — الهردي (@aliismail2018) February 5, 2018

الله لا يكثر من أمثالك ولا افكارك الهدامه،

١- شعب قطر شعب مسلم وعربي و جار ومنا وفينا ولن يرفع السلاح بيننا كمسلمين

٢- اعدائنا يريدون ان نقوم بخطوة غبيه جداً عسكرية كما تؤيد حضرتك لاستغلالها ضدنا كما حصل مع العراق و الكويت

٣- كلام البزران و المهبل هذا لاعاد نسمعه — ABDULLAH (@AbdullahFAFD) February 6, 2018