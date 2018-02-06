تعليقا على الحملة التصعيدية الأخيرة التي شنها النظام السعودي ضد قطر، وقادها بالأمس سعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان، قال الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، إن وصول الخطاب السياسي لهذا المستوى من الانحدار واتباع أسلوب “التشاتم” أمر لا يبشر بخير.. حسب وصفه.

وأمس، الاثنين، امتلأ حساب سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي بتويتر، ببذاءات وكلمات هجومية عنيفة مسيئة لقطر وقاداتها، الحملة الهجومية المفاجئة والغير مبررة رأى ناشطون أنها خطوة استباقية لتدمير سبل اي مصالحة متوقعة.

ودون “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تردي الخطاب السياسي والتشاتم لا يبشر بخير ، اللهم سلم البلاد والعباد .”

تردي الخطاب السياسي والتشاتم لا يبشر بخير ، اللهم سلم البلاد والعباد . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) February 6, 2018

ردود عدد كبير من النشطاء على تغريدة “خاشقجي”، أثبتت أنه يقصد الحملة الهجومية الأخيرة ضد قطر التي قادها سعود القحطاني بالأمس، وتبعه كتائب الذباب الإلكتروني والشخصيات المحسوبة على نظامي السعودية والإمارات.

صدقت أستاذ جمال ، دول كبرى تصل لمرحلة في الإحتقان والحرب الباردة ولكن تحتفظ بلغة سياسية لبقة وتُبقي على خط للرجعة ولا تحرق كل الملفات في آنٍ واحد .. ما أحوجنا إلى شعرة معاوية في أزماتنا .. — سليلُ الـمَجد ! (@Saleelmajd1) February 6, 2018

كنا فيما مضى نقول إلى متى هذه القيادات الهرمة أين القيادات الشابة

الان فقط فهمنا أن القيادات الهرمة ينبوع حكمة وخبرة ودراية وهي أفضل الف مرة مما نرى الان

نحن الأمة الوحيدة التي تحن للماضي

حاضرنا سيئ والقادم اسواء — Sa. Alsheikh1 (@Alsheikh1Sa) February 6, 2018

المصيبة ليست في تفشي الشتائم وضيق الصدور بل المصيبة العظمى هي في حبس الحكمة وإرهاب العقل ولجم الأقلام وتكميم الأفواه وحجب الرؤى وإغلاق المنافِس وتغذية الغرائز و..و.. — Radhawy (@_Radhawy_) February 6, 2018

للاسف تم اختيار مستشارين يجيدون غرس ثقافة السباب والشتم في جيل الشباب — DrQawitter (@DrQawitter) February 6, 2018

الله يستر

الحقيقه شيء مخيف

اذا استمر هذا الوضع قد تخرج الامور عن السيطره — حسين حمد (@rkas20161) February 6, 2018

وشهدت مواقع التواصل مساء أمس، الاثنين، حالة من “السُعار” ضد قطر من قبل عدد من المسؤولين والمغردين المحسوبين على نظامي الحكم بالسعودية والإمارات.

وبدأت موجة الهجوم العنيفة والغريبة هذه ضد قطر، تحديدا بعد تغريدة لمستشار ولي العهد السعودي بالديوان الملكي سعود القحطاني، شن فيها هجوما عنيفا على قطر والأمير تميم وهدد باقتحام قصر الوجبة، متهما قطر بأنها تسعى لإثارة بلبلة وترويج قضية “تدويل الحرمين”.

ولم يمضي دقائق معدودة حتى نشطت كتائب الذباب الإلكتروني بتويتر، وبدأت تحوم حول تغريدة “القحطاني”.

وتبع ذلك تدشين هاشتاغ “#إلا_الحرمين_الشريفين” الذي طبل فيه العديد من الكتاب والمغردين المحسوبين على “ابن سلمان” و”ابن زايد” لما قاله القحطاني وأخذوا بالفعل في شن هجوم عنيف على قطر من منطلق تغريدة القحطاني وكأنهم كانوا نائمين ولم يلفت انتباهم لهذا الأمر الذي يتم تداوله منذ بداية الأزمة إلا تغريدة “دليم”.

وكان من أبرز تلك الشخصيات في الجانب الإماراتي التي سارعت لتأكيد مزاعم سعود القحطاني وسب قطر ومهاجمتها، حمد المزروعي وأنور قرقاش وعلي النعيمي.