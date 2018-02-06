يبدو أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تعلمت الدرس جيدا بعد أزمتها الأخيرة قبل نحو الشهرين بسبب زلة لسانها في إحدى حفلاتها خارج مصر، والتى اعتبرت سخرية من نهر النيل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها بإحدى حفلاتها، وهى ترد على أحد الحضور الذي طلب منها تقديم أغنية “ما اشربتش من نيلها”، قائلة “يجيلك بلهارسيا”.

وتعليقا على ما سبق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو جديد لـ”شيرين” خلال حفلها الذي أقامته في الكويت ضمن فعاليات محرجان “هلا فبراير” ترفض فيه غناء اغنية “ما اشربتش من نيلها”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه عندما طلب منها أحد الجمهور منها غناء الأغنية اعتذرت ساخرة بالقول: “حرمت أتكلم في السياسة”.

يشار إلى أن محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب قد حجزت أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر والمعروفة إعلاميا بـ”تصريحات البلهارسيا”، للنطق بالحكم فى جلسة 27 فبراير/شباط الحالي.