نشر رجل الأعمال الفرنسي (الجزائري الأصل) رشيد نكاز مقاطع فيديو كشف فيها عن وصوله للعاصمة النمساوية فيينا قادما من لدفع غرامات النساء المنقبات اللاتي تم فرض الغرامة عليهن لارتدائهن النقاب في الأماكن العامة.

وقال “نكاز” في الفيديوهات التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “وطن” إنه سيدفع جميع الغرامات التي يتم فرضها على النساء لارتدائهن النقاب.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب دفع الغرامات، أعرب “نكّاز” عن رغبته بلقاء رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس، لتبادل وجهات النظر حول قرار حظر ارتداء النقاب في النمسا، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار “نكّاز” إلى أنه لم يُسمح له بلقاء كورتس، قائلًا: “سأكتب رسالة إلى رئيس الوزراء، وسوف أطلب منه لقاءً لمناقشة أوضاع المسلمين الذين يعيشون في البلاد. سوف أرسل له رسالة بهذا الخصوص كل شهر مرة وبانتظام”.

وشدد على أن المشاكل التي تنشأ بسبب الاختلافات الثقافية في أوروبا “لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار، وإلا فإن الوضع من شأنه أن يمثل مشكلة كبيرة على مستقبل أوروبا”.