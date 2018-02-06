أفادت وكالة سانا السورية الرسمية، بمقتل وجرح عدد من المدنيين جراء إطلاق “المجموعات المسلحة” قذائف على حي باب توما في العاصمة .

 

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن “المجموعات المسلحة” أطلقت ظهر اليوم قذائف هاون على حي باب توما ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين .

 

وذكرت سانا، أن دمشق القديمة ومشفى الشرطة في حرستا شهد أمس بالقذائف أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصيب 20 آخرين، وردت قوات النظام بقصف جوي ومدفعي على مناطق إطلاق القذائف في الشرقية، على حد زعمها.

 

 

وأكد الناشط السوري محروس مازن في حديثه لـ”وطن”، أن طائرات النظام ردت على القصف الصاروخي بغارات عنيفة استهدفت أحياء سكنية في بلدة سقبا ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.

 

وتشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية غارات جوية عنيفة على مدينة سقبا ودوما أسفرت عن سقوط العشرات من المدنيين ضحايا.