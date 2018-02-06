أفادت وكالة سانا السورية الرسمية، بمقتل وجرح عدد من المدنيين جراء إطلاق “المجموعات المسلحة” قذائف على حي باب توما في العاصمة دمشق.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن “المجموعات المسلحة” أطلقت ظهر اليوم قذائف هاون على حي باب توما ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين .

وذكرت سانا، أن دمشق القديمة ومشفى الشرطة في حرستا شهد أمس قصف بالقذائف أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصيب 20 آخرين، وردت قوات النظام بقصف جوي ومدفعي على مناطق إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية، على حد زعمها.

شهداء .. جرحى .. دمار .. أشلاء .. صرخات في كل مكان

الغوطة الشرقية الآن في لحظات دامية مبكية

في يوم زهقت فيه أرواح 54 نفسا بريئة بلا ذنب! pic.twitter.com/lASF5ghvIp — معاذ الشامي Moaz (@MOAZALSHAMY) February 6, 2018

وأكد الناشط السوري محروس مازن في حديثه لـ”وطن”، أن طائرات النظام ردت على القصف الصاروخي بغارات عنيفة استهدفت أحياء سكنية في بلدة سقبا ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.

وتشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية غارات جوية عنيفة على مدينة سقبا ودوما أسفرت عن سقوط العشرات من المدنيين ضحايا.