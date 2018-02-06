قال عبد الله نجل الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، إن والده أجرى اتصالاً مع عائلته من سجن “ذهبان”، في أول اتصال له منذ اعتقاله لدى السلطات.

وأوضح عبد الله العودة أن والده “بخير وعافية”، وأضاف في تغريدته:” أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج القريب”.

اتصل الوالد اليوم من سجن ذهبان وهو الآن بخير وعافية الحمدلله

أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج العاجل#الشيخ_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٦ فبراير، ٢٠١٨

ويقبع الداعية السعودي في سجن ذهبان في قرية صغيرة منعزلة، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافاً من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وغيرها.

وفي منتصف يناير الماضي، أكد حساب معتقلي الرأي في السعودي على تويتر أن العودة نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في سجنه الإنفرادي.

واعتقلت السلطات السعودية الداعية الإسلامي سلمان العودة، وتشير تقارير إعلامية وحقوقية أن الاعتقال بسبب رفضه إملاءات السلطات بتأييد حصار قطر والإجراءات التي تمارسها ضد الدوحة.

وكانت هيئات وجماعات إسلامية استنكرت اعتقال العودة وعدد من العلماء ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم. كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السعودية “بتغليب صوت الحكمة” وعدم الزج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي.