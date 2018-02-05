كشف الممثل السوري ​وائل شرف​ أن انشغاله بدراسة الإخراج في بريطانيا، كان السبب الرئيسي في غيابه عن الدارما نافياً وجود أيّ سبب عدا ذلك، مشيراً إلى أنّه متزوج و لديه ولدان.

وأكد وائل، في حوار مع جمهوره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يشارك في عملين “هوا أصفر” و”رائحة الروح”.

وعن مسلسل “باب الحارة”، كشف وائل ان نص المسلسل كان يمر بأزمة حقيقية وانه كان يُكتب على عجل ومن قِبل اكثر من كاتب وهو ما كان يتطلب منه جهدا مضاعفا كي يقدم الشخصية، كما كان لديه مشكلة في زواج معتز من يهودية في الجزء السابع من المسلسل، وهو ما تسبب في خلاف مع المخرج، هذا إضافة الى أنه حدث خلاف مادي مع الجهة الانتاجية وهو ما تسبب بانسحابه من المسلسل.