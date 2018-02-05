كشف موقع “gulfnews” الإماراتي، نقلا الشرطة في سلطنة عمان، إن الحكومة العمانية تسعى لإصدار قانون جديد يخول السماح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة في السلطنة.

وقال الموقع “نشرت شرطة السلطنة أن عمان ستقر قريبا قانونا يسمح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة والمركبات الثقيلة”.

وأضاف الموقع الإماراتي أنه “بحسب بيان صادر عن شرطة السلطنة، فإن حكومة عمان تعمل لإصدار قانون جديد يكفل بإعطاء حقوق متساوية بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأعمال”.

وأشار الموقع إلى أن السيارات والمركبات التي ستقودها المرأة ستكون مطلية باللونين الأزرق والوردي.

وأوضح الموقع أنّ هذه الخطوة المتقدّمة تأتي ضمن عددٍ من التعديلات المروريّة الأُخرى التي يجري العمل عليها حاليّاً، بما في ذلك فرض قوانين أكثر صرامة حول أحزمة الأمان، وخفض صلاحيّة تصاريح القيادة للسائقين الوافدين.

