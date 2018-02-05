تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لأحد المقرات الانتخابية الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمركز “قويسنة” بمحافظة المنوفية تظهر المركز خاليا إلا من بعض المواطنين على الرغم من أن عدد كبير من المسؤولين ينحدرون من هذه المحافظة.
«أ.ح.ا» صورة
المكان: محافظة المنوفية
الحدث: مؤتمر جماهيري حاشد لدعم ترشح الرئيس #السيسي لولاية ثانية وثالثة وخامسة (بلاش "رابعة" عشان مايتنرفزش)#تحيا_مصر #تحيا_السيسي#أمباليه pic.twitter.com/HcMBoNzvPC
— وكالة «أ.ح.ا» للأنباء (@A7A_NewsAgency) February 4, 2018
واعتبر المغردون أن حدوث مثل هذا الامر وفي محافظة مثل المنوفية يعتبر رسالة أمل، في حين شكلت الصور مادة كبيرة للسخرية من النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي.
لما يكون فى مؤتمر لدعم السيسى وفين فى المنوفية وما حدش يروح لازم يبقى عندنا يقين إن فى أمل ✋
— بوخومار خنفشار (@Bukhumar) February 5, 2018
https://t.co/LfLtfHk1w5
المنوفيه…كماان ؟؟ pic.twitter.com/OdBuHmFhsk
— nadia farghaly (@nadiafarghaly) February 5, 2018
امبارح في محافظة #المنوفية وتحديدا في قويسنا ، شوية بلحاويه جهزوا مؤتمر كبير علشان دعم وتأييد بلحه وصرفوا فلوس بالألافات ، إشي بوابات معدنيه وبانرات وفراشه وسجاد واضاءة وسماعات المهم ان بعد ده كله المنظمين للمؤتمر اتفاجئوا ان محدش من الناس جه المؤتمر خالص … خالص بمعنى خالص 😂 pic.twitter.com/bAsBfeFZQ1
— هلاس تويتر ☕🚬 (@hllas2) February 4, 2018
يقال إن ده مؤتمر لدعم #السيسي في #المنوفية و زي ما احنا شايفين الزحمة و الجماهير العريضة و ده دليل على الشعبية الجارفة 😂😂 pic.twitter.com/iyXn4mcg7E
— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) February 4, 2018
تقصدي الجماهير العريضة دي 😂😂😂😂، مؤتمر تأييد السيسي و ف المنوفية كمان ، احلى مسا على شنبك يا ست فريزة 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/4yuEfP6gFd
— amir shalaby (@amyooo22) February 4, 2018
"أيتها الجماهير العريضة" 😁
حملة السيسي بقويسنا – المنوفية تنصب شادرًا ضخمًا لعقد مؤتمر انتخابي والمُحصله لم يحضر أحد #الجبان_بيخفي_الشباب pic.twitter.com/XLVI22wP0R
— adam noor (@bebodede1) February 4, 2018
مؤتمر دعم السيسي في المنوفية😀 pic.twitter.com/WPkml4zfI3
— بطوطة (@DaisyDuckegypt) February 4, 2018
#دماغك_بتوديك_فين#الاتحاد_السكندري#المنوفية pic.twitter.com/eECOv1SMo0
— المنوفية بوك (@minufiyahbook) February 4, 2018
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