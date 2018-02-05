تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لأحد المقرات الانتخابية الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمركز “قويسنة” بمحافظة المنوفية تظهر المركز خاليا إلا من بعض المواطنين على الرغم من أن عدد كبير من المسؤولين ينحدرون من هذه المحافظة.

واعتبر المغردون أن حدوث مثل هذا الامر وفي محافظة مثل المنوفية يعتبر رسالة أمل، في حين شكلت الصور مادة كبيرة للسخرية من النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

لما يكون فى مؤتمر لدعم السيسى وفين فى المنوفية وما حدش يروح لازم يبقى عندنا يقين إن فى أمل ✋ — بوخومار خنفشار (@Bukhumar) February 5, 2018

امبارح في محافظة #المنوفية وتحديدا في قويسنا ، شوية بلحاويه جهزوا مؤتمر كبير علشان دعم وتأييد بلحه وصرفوا فلوس بالألافات ، إشي بوابات معدنيه وبانرات وفراشه وسجاد واضاءة وسماعات المهم ان بعد ده كله المنظمين للمؤتمر اتفاجئوا ان محدش من الناس جه المؤتمر خالص … خالص بمعنى خالص 😂 pic.twitter.com/bAsBfeFZQ1 — هلاس تويتر ☕🚬 (@hllas2) February 4, 2018

يقال إن ده مؤتمر لدعم #السيسي في #المنوفية و زي ما احنا شايفين الزحمة و الجماهير العريضة و ده دليل على الشعبية الجارفة 😂😂 pic.twitter.com/iyXn4mcg7E — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) February 4, 2018

تقصدي الجماهير العريضة دي 😂😂😂😂، مؤتمر تأييد السيسي و ف المنوفية كمان ، احلى مسا على شنبك يا ست فريزة 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/4yuEfP6gFd — amir shalaby (@amyooo22) February 4, 2018

"أيتها الجماهير العريضة" 😁

حملة السيسي بقويسنا – المنوفية تنصب شادرًا ضخمًا لعقد مؤتمر انتخابي والمُحصله لم يحضر أحد #الجبان_بيخفي_الشباب pic.twitter.com/XLVI22wP0R — adam noor (@bebodede1) February 4, 2018