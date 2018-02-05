مينا روز ترقص مع الاطباء والممرضين قبل اجرائها عملية جراحية في مستشفى اردني

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمصممة الأزياء العراقية “مينا روز”، وهي تغني وترقص مع الأطباء على أنغام أغنية “العب يلا”، قبيل دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، في أحد المستشفيات الأردنية.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل، مستنكرين على المصممة ما تفعله، وخاصة أنها مجهزة لعملية جراحية، وعليها أن تكون أقرب إلى الله أو أن تدعو لنفسها بالشفاء.

وأعلنت نقابة الاطباء ووزارة الصحة في الأردن فتح تحقيقين منفصلين بعد انتشار الفيديو .

واعتبر نقيب الأطباء الأردنيين د.علي العبوس أن مثل هذه الممارسات التي قامت بها “روز” مرفوضة وتعكس صورة سلبية.بحسب صحيفة “الغد” الأردنية