على الرّغم من انّها تسببت في ضجّة وغضب كبيرين؛ بعد تصريحها المثير الذي وصفت فيه الآذان بـ”الجعير”، منحت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم، الممثلة المصرية شيرين رضا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “فوتوكوبي”.

وكانت شيرين رضا قد عبرّت خلال استضافتها في برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة “أون إيه”، عن غضبها من المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ “الجعير”، بسبب أنها ترى طريقتهم مرعبة للأطفال، مطالبة بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحون عندما يزورون مصر.

وقالت “رضا”: ليه لما السائحين الاجانب ييجوا وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير دا”، موجهة حديثها للمؤذنين: “أنت بتجعر كدا ليه ومعلي الصوت كدا ليه”، داعية إياهم لاحترم السكان، على حد قولها.