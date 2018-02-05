حالة من “السُعار” شهدتها مواقع التواصل مساء اليوم، الاثنين، ضد قطر من قبل عدد من المسؤولين والمغردين المحسوبين على نظامي الحكم بالسعودية والإمارات.

وبدأت موجة الهجوم العنيفة والغريبة هذه ضد قطر، تحديدا بعد تغريدة لمستشار ولي العهد السعودي بالديوان الملكي سعود القحطاني، شن فيها هجوما عنيفا على قطر والأمير تميم وهدد باقتحام قصر الوجبة، متهما قطر بأنها تسعى لإثارة بلبلة وترويج قضية “تدويل الحرمين”.

خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين!

نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.

https://t.co/oTww3grPS2 — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

ولم يمضي دقائق معدودة حتى نشطت كتائب الذباب الإلكتروني بتويتر، وبدأت تحوم حول تغريدة “القحطاني”.

وتبع ذلك تدشين هاشتاغ “#إلا_الحرمين_الشريفين” الذي طبل فيه العديد من الكتاب والمغردين المحسوبين على “ابن سلمان” و”ابن زايد” لما قاله القحطاني وأخذوا بالفعل في شن هجوم عنيف على قطر من منطلق تغريدة القحطاني وكأنهم كانوا نائمين ولم يلفت انتباهم لهذا الأمر الذي يتم تداوله منذ بداية الأزمة إلا تغريدة “دليم”.

وكان من أبرز تلك الشخصيات في الجانب الإماراتي التي سارعت لتأكيد مزاعم سعود القحطاني وسب قطر ومهاجمتها، حمد المزروعي وأنور قرقاش وعلي النعيمي.

أتمنى من كل مسلم ان يتصدى لمؤامرة الاسرائيلي عزمي بشارة و التى ينفذها تميم بذلة و صغار نحو مقدسات المسلمين #إلا_الحرمين_الشريفين — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) February 5, 2018

على قرنك يا ولد امك تدول الحرم 😂 … #إلا_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/tSsjA6VgWE — حمد المزروعي (@uae_3G) February 5, 2018

خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 5, 2018

وكذلك لم يمضي على تغريدة مستشار ابن سلمان “دليم” بضع دقائق، حتى خرج وزير خارجية (جزيرة الرتويت) ليهاجم قطر ويتحدث عن ذات الأمر، وكأن سعود القحطاني قد داس على زر بمكتبه فانتبه خالد بن أحمد سريعا من نومه وهرع لتنفيذ الأوامر ومهاجمة قطر.

ودون وزير خارجية البحرين في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر نافذته الرسمية بتويتر ما نصه:”كلما فشلت لكم خطة ، و سقطت لكم مؤامرة ، عدتم الى حكاية تدويل الحرمين … اصمتوا فقد اضحكتم العالم #إلا_الحرمين_الشريفين”

كلما فشلت لكم خطة ، و سقطت لكم مؤامرة ، عدتم الى حكاية تدويل الحرمين … اصمتوا فقد اضحكتم العالم #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

وتابع ليثبت لسيده في السعودية أنه ينفذ الأوامر على وجه الدقة:”كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم باب للنقاش ، بل يكشف النوايا السيئة و الافلاس السياسي و السقوط الاخلاقي الذي تعيشونه يوم بعد يوم . #إلا_الحرمين_الشريفين”

كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم باب للنقاش ، بل يكشف النوايا السيئة و الافلاس السياسي و السقوط الاخلاقي الذي تعيشونه يوم بعد يوم . #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

وجود أكثر وأكثر في مهاجمة قطر بالقول:”ليس هناك مركز ديني ، لأي دين سماوي او غيره ، يحج إليه الناس في العالم إلا و تتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة . و لنا في المملكة العربية السعودية خير مثال للامانة و البذل و الالتزام و الرعاية و الحماية . ”

ليس هناك مركز ديني ، لأي دين سماوي او غيره ، يحج إليه الناس في العالم إلا و تتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة . و لنا في المملكة العربية السعودية خير مثال للامانة و البذل و الالتزام و الرعاية و الحماية . #إلا_الحرمين_الشريفين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 5, 2018

وبفضل هؤلاء المشاهير المقربين من قادة الحصار، ثم نشاط “الذباب الإلكتروني” الغير عادي، تصدر هاشتاغ ” #إلا_الحرمين_الشريفين” الذي أمر “دليم” بتدشينه قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في المملكة العربية السعودية.

بين فترة وفترة نسمع نباحهم وصياحهم عن تدويل الحرمين الشريفين ؟

لماذا لم نسمع ولو لمرة واحدة عن تدويل الاقصى المحتل ؟ أم أن السعوديين بنظرهم أخطر من اليهود ! #الا_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/2LZ2fgPveH — مثيب المطرفي (@Muthieb) February 5, 2018

النظام القطري بقيادة الاسرائيلي عزمي بشارة تسبب بدمار ليبيا و سوريا و اليمن و عمل على زعزعة استقرار المنطقة بأسرها و الان يستهدف مقدسات المسلمين #إلا_الحرمين_الشريفين — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) February 5, 2018

تنظيم الحمدين فشل في ادارة أزمة ..ويريد تدويل ادارة الحج..كـ الذي يريد فتح العالم وهو لم يفتح كتاب!

سبق وذكر اعلام #إيران ان الحرس الثوري نجح باقناع نظام #قطر بمحاولة تدويل الحج ..وان طائفيون متطرفون بالدوحة احتفلوا بالخبر.#امجد_طه

#إلا_الحرمين_الشريفين

pic.twitter.com/QBcgvv1AKj — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) February 5, 2018

لا مكان في موضوع #تدويل_الحرمين لنقاش أو رأي أو صمت أو حياد ..

مسألة محسومة ، وهي محك واضح لصدق محبتك لبلادنا وانتمائك لها .#إلا_الحرمين_الشريفين — د. عبدالله الشهري (@ALSHEHRI89) February 5, 2018

بعد أن لجم العالم النظام الاٍرهابي في قطر بإيقاف جرائمه وتحييد خطره المباشر تطالعنا اليوم كلاب التنظيم بما عهد عنها من قذارت وتصدع بالعواء في مطالب خبيثه تستهدف امن بيت الله الحرام. #إلا_الحرمين_الشريفين — نورة شنار (@Norashanar) February 5, 2018

بلاد الحرمين خط احمر .

#إلا_الحرمين_الشريفين

افلاس بعد افلاس ل #تنظيم_الحمدين وهو يحاول خلق مشاكل ليلفت النظر اليه بعد أن ادرك ان مشكلته صغيرة جداً جداً جداً … العالم ادرك تلاعبهم وكذبهم واستغلالهم لمالهم في شراء الذمم واهم من ذلك ان العالم كشف حقيقة دعمهم للارهاب . — محمد جلال الريسي (@mreyaysa) February 5, 2018

ولم تدخر هذه الكتائب الإلكترونية أي جهد في تشويه صورة قطر ومهاجمة الأمير تميم والطعن في شرف أفراد الأسرة الحاكمة، ليتضح مدى الانحدار والتدني الذي تشهده هذه الدول في ظل تولي هؤلاء (الصبية) مقاليد الحكم في دول عرفت تاريخيا بمكانتها وأهميتها.

النظام القطري الغاشم دخل منطقة خطرة جدا مايعي تبعاتها و لا مخاطرها ويؤكد أنه نظام مراهق يبي يودي قطر و الشعب القطري للهارية مالم يتداركه العقلاء #إلا_الحرمين_الشريفين — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) February 5, 2018

الحرمين في #السعودية وسيبقى كذلك تحت حماية أبنائهِ السعوديين ، وليعلم هؤلاء الأذناب والقاصي قبل الداني أن دمائُنا ورقابنا دون سلبه أو تدويله ، ولن نسمح لهم بذلك حتى ولو بمُجرد التفكير ! " رُفعت الأقلام وجفت الصحف " #إلا_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/qIfqgE6I3I — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) February 5, 2018

#إلا_الحرمين_الشريفين : الحرمين الشريفين هو خط من النار كما قال شاعر قطر الاول محمد بن فطيس : ودك يحترق من يحاول يتعداه. وباذن الله ووعد مننا بانهم سيحترقون في القريب العاجل . فلا يظنون باننا لا نعلم شي عن خططهم وتحركاتهم، سواء في قطر او في ماليزيا — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) February 5, 2018

من مكة ومن جوار بيت الله الحرام .. أسأل الله أن يحفظ بلاد التوحيد و قبلة المسلمين من كيد الكائدين و غدر الغادرين و (خيانة الخائنين) و حقد الحاقدين و كذب الكاذبين . #السعوديه مهبط الوحي و منبع الرسالة الإلهية ، شرفها الله بخدمة الحرمين دون سائر خلقه

. #الا_الحرمين_الشريفين — #زياد_الجهني (@Zeyad_jehani) February 5, 2018

#نظام_الحمدين بعدما كان يتآمر بالخفاء أصبح غدرهم بعد المقاطعة معلن ويُظهر خِسّتهم ونذالتهم #إلا_الحرمين_الشريفين — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) February 5, 2018

إسمع ياجار السوء فالحشيمة كانت لأهل قطر الشرفاء لكن إذا مُس أمر الحرمين فلا حشيمة لأحد ..@TamimBinHamad #الا_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/NDJXFwKnjG — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) February 5, 2018

يشار إلى أن “القحطاني” استغل موضوع قديم يتحدث عن قضية تدويل الأراضي المقدسة لمهاجمة قطر، حيث ظهرت هيئة دولية قبل فترة في ماليزيا لمراقبة ومتابعة إدارة السعودية للحرمين، وهي هيئة تهتم بمنع استخدام المقدسات لأغراض سياسية.

واتهم القحطاني والإعلام السعودي حينها قطر بأنها تقف وراء هذه الهيئة وأنها هي من أنشئتها في ماليزيا.

الهدف الحقيقي من وراء هذا الهجوم المفاجئ ضد قطر

وتساءل عدد كبير من النشطاء عن حقيقة هذا الهجوم الجديد والمفاجئ، والهدف الحقيقي من ورائه.

فيما رأى البعض أن الأمر برمته مخطط “إماراتي” لوأد أي مبادرة للصلح في مهدها خاصة بعد تداول أنباء عن عقد قمة خليجية أمريكة قريبا ستضع حلا للأزمة الخليجية الطاحنة القائمة منذ يونيو 2017.

رائحة “ابن زايد” تفوح

وبحسب محللين فإن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (حاكم الإمارات) الفعلي هو أكثر المستفيدين من الأزمة الخليجية التي يقتات على نار الفتنة الموقدة تحتها، ويظهر ذلك جليا في تصريحات المسؤولين الإماراتيين المقربين من “ابن زايد” الذي يشوهون ويهاجمون أية فكرة أو مبادرة تُلمح للصلح أو شيء من هذا القبيل.

فبعد مهاجمة كل من مستشار “ابن زايد” الدكتور عبد الخالق عبد الله، وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي للقمة الأمريكية الخليجية، التي تناولتها أنباء تفيد بأنها ستُعقد في مايو المقبل، ومن المتوقّع أن تضع حداً للأزمة الخليجية، خرج رأس الحربة الإماراتي والضلع الثالث بمثلث (عيال زايد) أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ليأخذ دوره هو الآخر في الهجوم على هذه المبادرة ووأدها في مهدها.

وكان ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر، الذي حضر في أروقة الاجتماعات التي عُقدت مؤخّراً بواشنطن، قد تحدث عن تحوّل في موقف البيت الأبيض من الأزمة الخليجية، مشيراً إلى أن واشنطن سيكون لها أثر بالغ في وضع حدٍّ لتطورات الأزمة، مع توقعات بانتهائها من خلال قمة مرتقبة.

ويبدو أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الذي عُقد مؤخراً في واشنطن شكل صفعة جديدة لدول الحصار التي راهنت على عزل دول قطر بحصارها.