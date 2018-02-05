شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” حالة سجال بين الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، ومسؤول الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، هدد فيها “هنيدي” الأخير بإغلاق حسابه على تويتر واصفا إيال بـ”الرزل”.

وبدأت القصة بإطلاق “هنيدي” هاشتاج #ASKHenedy للإجابة على أسئلة معجبيه، ليأتيه سؤال من “جونين” يقول فيه:” أعجبني هاشتاج #ASKHenedy الذي دشنه عشاق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي. وبهذه المناسبة اسال النجم الكبير ومعجبيه: هل تنوي عمل جزء ثاني من فيلم صعدي في الجامعة الأمريكية؟ وهل تعرف أن لك جمهور واسع من عشاق الكوميديا هنا في إسرائيل؟ @OfficialHenedy”.

أعجبني هاشتاج #ASKHenedy الذي دشنه عشاق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي. وبهذه المناسبة اسال النجم الكبير ومعجبيه: هل تنوي عمل جزء ثاني من فيلم صعدي في الجامعة الأمريكية؟ وهل تعرف أن لك جمهور واسع من عشاق الكوميديا هنا في إسرائيل؟ @OfficialHenedy — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) February 2, 2018

ليرد عليه “هنيدي” قائلا: “احنا كدة هنقفل تويتر خالص يا يوناتان”.

احنا كدة هنقفل تويتر خالص يا يوناتان https://t.co/Yf3J2WuCkj — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 3, 2018

إلا أن الأخير ورغم تهكم الممثل المصري الخمسيني، عاد وأصر على التعليق على رد هنيدي، مبدياً سعادته بالرد ومطالباً بألا ينفذ الفنان “تهديده” بغلق الحساب.

وقال: “أسعدني ردك على تغريدتي أخيرا، وأتمنى ألا يكون تهديدك جديا وتنفذه وتعلق حسابك على تويتر.. لأن النجم الكبير محمد هنيدي @OfficialHenedy هو واحد من أهم النجوم التي يعتز بهم العرب والإسرائيليون على حد سواء”.

أسعدني ردك على تغريدتي أخيرا، وأتمنى ألا يكون تهديدك جديا وتنفذه وتعلق حسابك على تويتر 😁 لأن النجم الكبير محمد هنيدي @OfficialHenedy هو واحد من أهم النجوم التي يعتز بهم العرب والإسرائيليون على حد سواء https://t.co/8TmNmEFC28 — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) February 4, 2018

ليرد عليه “هنيدي” قائلا: “بابا قالي ماتلعبش مع العيال الرزلة”.