أعلنت جماعة “انصار الله” الحوثية ” الاثنين بان القوة الصاروخية الموالية لها أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى استهدف قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.
وبحسب ما نقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري في “القوة الصاروخية والدفاع الجوي”، فإن”الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة”.
وفور الإعلان الحوثي، تداول ناشطون سعوديون وحسابات إخبارية سعودية مقاطع فيديو وصور تكشف تمكن الدفاعات الجوية السعودية من إسقاط الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.
اللهم احفظ كل شبر في بلادنا من كل شر #خميس_مشيط#قوات_الدفاع_الجوي_الملكي_السعودي pic.twitter.com/0gllGEBSXv
— ترااااسيم الديار (@7dooo21) ٥ فبراير، ٢٠١٨
#الحد_الجنوبي : بحمد الله ابطال الدفاع الجوي تعترض صاروخ باليستي اطلقته مليشيات #الحوثي فجر اليوم على #خميس_مشيط . #السعودية .
فكّروا بالرد . pic.twitter.com/LLGPHBwdFR
— الرادار١٠١ (@alradar101) ٥ فبراير، ٢٠١٨
ماذا يعني الوطن في 17 ثانية؟
علم وطلبة ونشيد وطني على الأرض، وصاروخ إيراني حوثي مدحور في السماء.#خميس_مشيط pic.twitter.com/0v6SUjw1dh
— ESSA (@essaswadi) ٥ فبراير، ٢٠١٨
تعليقات الموقع :