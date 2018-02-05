أعلنت جماعة “انصار الله” الحوثية ” الاثنين بان القوة الصاروخية الموالية لها أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى استهدف قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية.

وبحسب ما نقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري في “القوة الصاروخية والدفاع الجوي”، فإن”الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية في القاعدة المستهدفة”.

وفور الإعلان الحوثي، تداول ناشطون سعوديون وحسابات إخبارية سعودية مقاطع فيديو وصور تكشف تمكن الدفاعات الجوية السعودية من إسقاط الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.

اللهم احفظ كل شبر في بلادنا من كل شر #خميس_مشيط#قوات_الدفاع_الجوي_الملكي_السعودي pic.twitter.com/0gllGEBSXv — ترااااسيم الديار (@7dooo21) ٥ فبراير، ٢٠١٨