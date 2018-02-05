استمرارا لحالة السخط المتزايدة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقاطع فيديو تظهر اندلاع أحداث شغب قام بها شبان في مدينة السلط وسط الأردن أثناء احتجاجات على رفع الأسعار والضرائب.

ووفقا للفيديوهات المتداولة والتي رصدتها “وطن”، فقد قام العديد من الشباب بإحراق الإطارات المطاطية وأغلقوا بعض الشوارع وسط المدينة.

وكانت فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في مدينة السلط دعت الخميس الماضي إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام البلدية، للتعبير عن الغضب على الرفع المستمر للأسعار والضرائب.

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب الأردني عن مدينة السلط جمال قموه (مستقل) أن ما حدث هو ردة فعل مباشرة على الارتفاع الكبير في قيمة ضريبة المبيعات ورفع الدعم عن الخبز.

وقال قموه لوكالة الأناضول “أنا متابع لهذه المسيرة من بدايتها وكانت فيها كلمات تعبر عن معاناة الشعب وعدم قدرته على الاستمرار، الاحتجاج دستوري وأحيانا يخرج جهلة عن هذا المسار”.

وأضاف “المواطن شعر بظلم كبير من هذه المسألة، خاصة أن مجموعة كبيرة من الفاسدين ما زالوا يسرحون ويمرحون (بدون محاسبة)”.

وأشار النائب الأردني إلى أن الاعتصامات متواصلة وقد وجهت رسائل للحكومة الأردنية وملك البلاد عبد الله الثاني، معتبرا أنه من الطبيعي أن يحدث في مثل هذه الفعاليات شغب مقصود أو غير مقصود.

ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط إثر رفع الحكومة قيمة ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة ورفع أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100% الأسبوع الماضي. وتهدف الحكومة الأردنية من هذه الإجراءات إلى تضييق العجز في موازنة العام الجاري البالغة 1.75 مليار دولار.