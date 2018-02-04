وجه مستشار ولي عهد أبو ظبي إهانة كبيرة لجميع الدول العربية، زاعما أنه ما عدا والمملكة العربية لا تأثير ولا نفوذ لأي دولة عربية حتى لو اجتمعن سويا.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يتأكد يوما بعد يوم في هذه اللحظة من التاريخ العربي ان نفوذ وتأثير السعودية والإمارات معا وسويا يوازي نفوذ وحضور وتأثير 19 دولة عربية صغيرها وكبيرها مجتمعة. هذا يسبب غيرة لدى البعض وإزعاج البعض الآخر وعدم تصديق من البعض الأخير. #السعودية__بلد_واحد .

 

تغريدة مستشار ولي عهد أبو ظبي أثارت غضب وسخرية رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في آن واحد، حيث أكد البعض بان التغريدة تنم عن الغرور والحماقة، في حين دعاه البعض ساخرا لاستبدال كلمة “نفوذ” إلى نقود” لتصح العبارة، في ذكره البعض بمصر الحضارة وعراق الرافدين.

 

 

 