وجه مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله إهانة كبيرة لجميع الدول العربية، زاعما أنه ما عدا الإمارات والمملكة العربية السعودية لا تأثير ولا نفوذ لأي دولة عربية حتى لو اجتمعن سويا.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يتأكد يوما بعد يوم في هذه اللحظة من التاريخ العربي ان نفوذ وتأثير السعودية والإمارات معا وسويا يوازي نفوذ وحضور وتأثير 19 دولة عربية صغيرها وكبيرها مجتمعة. هذا يسبب غيرة لدى البعض وإزعاج البعض الآخر وعدم تصديق من البعض الأخير. #السعودية_الامارات_بلد_واحد .

يتأكد يوما بعد يوم في هذه اللحظة من التاريخ العربي ان نفوذ وتأثير السعودية والإمارات معا وسويا يوازي نفوذ وحضور وتأثير 19 دولة عربية صغيرها وكبيرها مجتمعة. هذا يسبب غيرة لدى البعض وإزعاج البعض الآخر وعدم تصديق من البعض الأخير. #السعودية_الامارات_بلد_واحد — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 3, 2018

تغريدة مستشار ولي عهد أبو ظبي أثارت غضب وسخرية رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في آن واحد، حيث أكد البعض بان التغريدة تنم عن الغرور والحماقة، في حين دعاه البعض ساخرا لاستبدال كلمة “نفوذ” إلى نقود” لتصح العبارة، في ذكره البعض بمصر الحضارة وعراق الرافدين.

غيرة لدى البعض

وإزعاج لدى البعض الآخر

وعدم تصديق من البعض الأخر

استمر انت وغيرك باستفزاز مشاعر العرب تاره والمسلمين تاره اخرى ولكن لا تستغرب من تنامي شعور الكره للامارات في المنطقة بعد ماكانت دار زايد مضرب للمثل

ويكفيك ان تقرأ التعليقات أسفل تغريدتك لتعرف ذلك — عبدالله الهذال (@mezr5) February 3, 2018

إما أنك مندس وتريد شق الصف ..أو أنك أحمق لا تعرف كيف تكتب العبارة بشكل إيجابي!! هل كنتَ مضطراً للإساءة لبقية الدول؟ — صولة حق🇸🇦 (@nexon1110) February 3, 2018

مصر لو نهضت لفرملتكم جميعا …. او لو فكّرت — فؤاد السلمي (@FouadAssolmy) February 3, 2018

ما تسميه أنت تأثير يسميه شعوب 19 دولة عربية تدخل في شؤون الاخرين..أنتم تحركون مدرعات ودبابات وطيارات واسلحة وأموال تدعمون بها جماعات وميليشيات مسلحة هنا وهناك — DrQawitter (@DrQawitter) February 3, 2018

الحين قطر وحدها وما قدرتوا عليها. عن أي نفوذ تتكلم — MURSHID AL-WAHAIBI (@MURSHIDALWAHAIB) February 3, 2018

و الدليل أنكم مع البحرين و مصر برأس قطر ! — Faisal Alrashidi (@faisal9260) February 3, 2018

الحقيقة ان نفوذكم وتاثيركم هو سببه المال فقط. الشعوب العربية والاسلامية تعرف بانكم نمر من ورق الدولار لا حقوق انسان ولا حرية صحافة ولا ولا — 4thesakeofpeace (@4thesakeofpeace) February 4, 2018

تغريدة بها الكثير من الغرور تكشف عن قلب أسود وحماقة متناهية. متابعتك ليس فيها فائدة.

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وأدعو الآخرين بعدم متابعتك فأنت لا تستحق ذلك.

أكاديمي اوين 😂 — حمود الصوافي (@HAlsawafi) February 3, 2018