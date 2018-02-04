تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لجثة الطيار الروسي الذي تم اسقاط طائرته من قبل قوات المعارضة السورية في ريف إدلب.

ووفقا للصورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الطيار جثة هامدة في أعقاب سقوطه من المظلة بجانب كتلة صخرية، قالت المعارضة انه توفي جراء ارتطامه بها بعد ان تم قصف طائرته بصاروخ.

الحمد لله على قتله … حسرة في قلوب السوريين الذين قتل أطفالهم بقنابله لو بقي حيّاً .. pic.twitter.com/gnpN98DQVY — موسى العمر (@MousaAlomar) February 3, 2018

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب من طراز “سو 25” ومقتل الطيار، موضحة أن “مركز المصالحة الروسي في حميميم يعمل مع تركيا لإعادة جثمان قائد الطائرة”.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان لها، “تحطّم الطائرة الروسية “سو-25” عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب”، مشيرة إلى أن “المعلومات الأولية تؤكد أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف”.

وجاء في البيان أن “الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم “جبهة النصرة”، مضيفاً أن “الطيار قد لاقى حتفه أثناء مواجهة مع الإرهابيين”، بحسب البيان.

كذلك أشارت وزارة الدفاع إلى أن قواتها قصفت بشكل مكثف منطقة سقوط المقاتلة في ريف إدلب.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن مقاتلي المعارضة استهدفوا المقاتلة الروسية بصاروخ حراري عندما كانت تقصف ريف إدلب، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها.

وكشف مصدر عسكري أن “الطيار الروسي قتل فور وصوله الأرض، بسبب ارتطام رأسه بصخرة، ما أدى إلى تهشمه بشكل كبير”.

ولفت إلى أن “الطائرة التي جرى إسقاطها كانت تقصف مناطق المواجهات شرق سراقب، بريف إدلب الشرقي”، بحسب “العربي الجديد”.

وأعلنت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف.