أعرب الشيخ البحريني عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد حاكم البحرين السابق أحمد الفاتح آل خليفة، عن وقوفه مع روسيا في ردة فعلها على مقتل أحد طياريها بعد أسقطت طائرته في إدلب السورية على يد قوات المعارضة.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متشفيا بقوات المعارضة ومعبرا عن فرحته بما سيحدث:”الأوامر صدرت من القيادة الروسية استعدو لما هو قادم قريبآ جدآ اذا ما يحولون ليلكم نهار انتم من جبتوه لنفسكم روسيا غضبت”.

الأوامر صدرت من القيادة الروسيه استعدو لما هو قادم قريبآ جدآ اذا ما يحولون ليلكم نهار انتم من جبتوه لنفسكم روسيا غضبت pic.twitter.com/EYXzRJX5p6 — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) February 3, 2018

وأضاف في تغريدة اخرى واصفا القوات التي قتلت الطيار الروسي بالإرهابية: “الاسير لا يقتل يا ارهابين ، اذا تركيا تم تأديبها على مثل هذا عندما اسقطت طياره ماذا بيكون عليكم وانتم قتلتم الطيار “.!

الاسير لا يقتل يا ارهابين ، اذا تركيا تم تاديبها على مثل هذا عندما اسقطت طياره ماذا بيكون عليكم وانتم قتلتم الطيار .! — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) February 3, 2018

وأردف قائلا:” التطور اللي حدث سلاح اسقط طياره من وين وصل وهذا مراح يجعل روسيا تقلب عاليها واطيها على النصرة وعلى من وصل السلاح ولها طريقتها لعب في نار ومراهقة سياسيه للبعض لإرضاء امريكا الذي راح تتبراء من هذا امام روسيا ..!”.

التطور اللي حدث سلاح اسقط طياره من وين وصل وهذا مراح يجعل روسيا تقلب عاليها واطيها على النصرة وعلى من وصل السلاح ولها طريقتها لعب في نار ومراهقه سياسيه للبعض لارضاء امريكا الذي راح تتبراء من هذا امام روسيا ..! — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) February 3, 2018

من جانبهم، صب المغردون جام غضبهم على الشيخ البحريني لدفاعه عن روسيا وتناسيه قصف الأطفال من قبل الطيران الروسي الذي يروح ضحيته العشرات يوميا، في حيت شكك البعض في أن يكون الشيخ البحريني “مسلم” من الأساس.

وانت فرحان بقصف الأطفال يا طايح الحظ!؟ حتى التفله خسارة فيك — أنا (@raed13) February 4, 2018

اتفوا بلحيتك سمو الأمير — Mahmoud Sy (@Mahmoud00085) February 3, 2018

طز فيكم وفِي روسيا نحن شعب نموت كالأشجار وقوفاً ونحمد الله على هذا الشرف العظيم أما أنتم خليكم بوظيفكم النباح لروسيا وغيرها من أعداء الأسلام فدوركم معروف وخيانتكم يحفظها التاريخ — mohmmad basm (@MohmmadBasm) February 3, 2018

يا رجل إنت شو الملّة تبعك أو شو ديانتك اللي بتتبعها اللي عم ينقصف أطفال عم تتشقف تشقيف ولا ما بتشوفهم الله طاغي على قلبك — محمدسعدالدين مهباني (@almuhbane) February 3, 2018

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب من طراز “سو 25” ومقتل الطيار، موضحة أن “مركز المصالحة الروسي في حميميم يعمل مع تركيا لإعادة جثمان قائد الطائرة”.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان لها، “تحطّم الطائرة الروسية “سو-25” عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب”، مشيرة إلى أن “المعلومات الأولية تؤكد أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف”.

وجاء في البيان أن “الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم “جبهة النصرة”، مضيفاً أن “الطيار قد لاقى حتفه أثناء مواجهة مع الإرهابيين”، بحسب البيان.

كذلك أشارت وزارة الدفاع إلى أن قواتها قصفت بشكل مكثف منطقة سقوط المقاتلة في ريف إدلب.

وأعلنت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف.