ذكر موقع “النهار” الجزائري، الأحد، أن اللاعب الجزائري رياض محرز، مُختفٍ تماماً منذ أكثر من أسبوع ولا أحد يعرف مكانه، بما في ذلك إدارة ناديه ليستر سيتي الإنجليزيّ، التي تجهل مكان تواجد نجمها الأول.

وقرر “محرز”، مقاطعة تدريبات ومباريات “الثعالب”، تعبيرا منه عن غضبه اتجاه إدارة ليستر التي تعنتت وحرمته من تحقيق حلمه.

وكان ليستر سيتي قد رفض السماح لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، الإنتقال إلى مانشستر سيتي، رغم تقديم الأخير لأكثر من عرض مالي.

ورغم دعوات المدرب الفرنسي وباقي رفاقه في ليستر، بالعودة إلى التدريبات، إلا أن محرز تجاهل تماما ذلك، وفضل الإنقطاع عن العالم.

كما كانت الصحافة البريطانية قد نقلت تصريحا للاعب، يؤكد فيه أنه لن يعود للعب بألوان ليستر سيتي مجددا بعدما حرمه من الإنتقال لـ “السيتي”.

وفي المقابل ادعت بعض العناوين الصحفية، أن محرز يتهرب من إجراء لكشف المنشطات، بينما أكدت أخرى أن اللاعب في ورطة بسبب عدم الإبلاغ عن مكان تواجده.

ويتساءل محبو ومتابعو اللاعب، عن مكان تواجده، وعبروا عن تضامنهم معه، في ظل الأزمة التي يعاني منها خلال هذه الفترة.

وسبق لللاعب الجزائري وأن اختفى عن الأنظار، خلال الميركاتو الشتوي، لمدة يومين، وذلك في آخر أيام الميركاتو، قبل ان يعود إلى الظهور في قسنطينة مع الخضر.

صراع شرس بين كبار أوروبا لضم محرز!

وكشفت صحيفة “ديلي أكسبريس” البريطانية الأحد، عن صراع شرس للغاية بين كبار أندية أوروبا، على التعاقد مع النجم رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد” محرز” البالغ من العمر 26 عاماً، من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الـ3 أعوام الماضية، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في العام قبل الماضي من أنياب لاعبين مثل البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، وهاري كين مهاجم توتنهام، ومساعدة فريقه مانشستر سيتي على تحقيق المعجزة والتأهل إيضاً إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أن فشل انتقال النجم الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي إلى متصدر بطولة البريميرليج مانشستر سيتي في يناير، دفع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا للتعاقد معه في الصيف.

جدير بالذكر أن أندية مانشستر يونايتد، أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يريدون ضم النجم الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي.