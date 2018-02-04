تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لسيدة فلسطينية، بعثت برسالة مؤثرة للشعب القطري والأمير تميم بن حمد آل ثاني، شكرت فيه قطر على موقفها المشرف من القضية الفلسطينية وعبرت عن تضامنها الكبير مع الشعب القطري ضد محاصريه.

ووفقا للمقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ونقله حساب قناة “الجزيرة” بتويتر، تقول السيدة:”لم نتعود في عالمنا العربي أن نشكر أميرا أو نشكر رئيسا فكلهم ظالمون”

وتابعت مستثنية قطر من هذا التعميم:”ولكن كانت قطر شبه الجزيرة التي هزت العالم وحوصرت كما حوصرت يسرب قولوا لهم أننا نحبهم في غزة وأحببناهم من قبل في جنوب لبنان وأننا لا نريد مالنا وإنما نريد أن نعطيهم دمائنا ”

ولاقت كلمات السيدة الفلسطينية تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين ثمنوا موقف قطر من القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني بكل السبل الممكنة.

وتُعرف دولة قطر بدعمها للشعب الفلسطيني وخاصة ملف إعمار قطاع غزة الذي شهد حروب إسرائيلية ثلاثة في غضون سنوات قليلة.

وتساهم الحكومة القطرية في مشاريع خيرية عبر مؤسساتها ولها دور بارز في إنقاذ البنية التحتية المتهالكة في غزة بفعل الحروب، إضافة إلى بناء مدن سكنية لإيواء المشردين والأسر الفقيرة وبناء المشافي.