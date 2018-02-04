شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي هجوما عنيفا على من وصفهم بعملاء المستعمر الاجنبي من “انظمة وحكومات وحكام ” عربية وإسلامية، مؤكدا بأنهم مارسوا التنكيل بحق شعوبهم بطريقة تجاوزت توحش الصهاينة، معربا عن تأييد وتضامنه مع حملة “ضد التطبيع” التي اطلقها الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت .

وثال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كم وظف المستعمر الأجنبي من العرب والمسلمين ضد بعضهم البعض إما لجهلهم وإما لطمعهم وعملاء اليوم أنظمة وحكومات وحكام نكلوا بشعوبهم بما يُظهر المستعمر والصهيوني بصورة أقل توحشاً”!.

وأضاف: ” الكل يعلم أن العملاء ما هم إلا وكلاء منفذون للمتوحش (الأصلي) الدولي المتدثر بالديمقراطية وحقوق الانسان”.

كم وظف المستعمر الأجنبي

من العرب والمسلمين

ضد بعضهم البعض

إما لجهلهم وإما لطمعهم

وعملاء اليوم أنظمة وحكومات وحكام

نكلوا بشعوبهم بما يُظهر المستعمر

والصهيوني بصورة أقل توحشاً!

والكل يعلم أن العملاء ما هم إلا وكلاء

منفذون للمتوحش (الأصلي) الدولي

المتدثر بالديمقراطية وحقوق الانسان https://t.co/vEUdrO6Uny — محمد العوضي (@mh_awadi) February 3, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى، معربا عن تأييده وتضامنه مع الحملة الكويتية ضد التطبيع مع إسرائيل، قائلا: ” في بلدي #الكويت وكل شعوب العرب الغيورة… . كبار شهدوا إحتلال #فلسطين وصغار ولدوا بعد معاهدات السلام أجيال تتلو أجيال .. تتعبد إلى الله بنصرة إخوتهم #المسلمين تدوس مشاريع تسويق #إسرائيل تزدري عملاء #صفقة_القرن تعتبر #التطبيع_خيانة . وأنا وبصفتي #كويتي_ضد_التطبيع هذه الحملة تمثلني”.

في بلدي #الكويت

وكل شعوب العرب الغيورة…

.

كبار شهدوا إحتلال #فلسطين

وصغار ولدوا بعد معاهدات السلام

أجيال تتلو أجيال ..

تتعبد إلى الله بنصرة إخوتهم #المسلمين

تدوس مشاريع تسويق #إسرائيل

تزدري عملاء #صفقة_القرن

تعتبر #التطبيع_خيانة

.

وأنا وبصفتي#كويتي_ضد_التطبيع

هذه الحملة تمثلني pic.twitter.com/4efHFx1keH — محمد العوضي (@mh_awadi) February 3, 2018

وكان الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب لأجل القدس قد أطلقا حملة تحت شعار “كويتي ضد التطبيع”لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر القائمون على الحملة لوحات إعلانية كبرى في شوارع الكويت، عبرت عن رفضها الكامل للتطبيع وبكافة أشكاله خاصة التطبيع الأكاديمي. وحملت بعض هذه اللوحات عبارات مثل “التعاون الأكاديمي والبحثي والمعرفي بين العرب والصهاينة تطبيع”، و”التطبيع هو التعامل مع الكيان الصهيوني على أنه دولة وليس احتلالا”.

وأعلن مطلقو الحملة عن ندوة ضد التطبيع ستعقد يوم الثلاثاء القادم في مقر الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت في الخالدية.

وغرد ناشطون كويتيون وعرب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضد التطبيع تحت هاشتاج “#كويتي_ ضد_ التطبيع”.

وشهدت شوارع الكويت لوحات حملة هاشتاق “كويتي ضد التطبيع”، وعبارات تعرف معنى التطبيع كتب على أحدها “التطبيع هو التعامل مع الكيان الصهويني على أنه دولة وليس احتلال”.