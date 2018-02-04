يبدو أنه حتى المرشح (الكومبارس) التي أتى به النظام لإضفاء جو مزيف من الديمقراطية على الانتخابات المقبلة، قد أصابته لعنة “السيسي” حيث أفادت وسائل إعلام مصرية باندلاع حريق في مزرعة مملوكة لموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري والمرشح الرئاسي الوحيد أمام عبد الفتاح السيسي.

وسيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق شب في مزرعة المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، بمنطقة مركز أبوالنمرس بالجيزة، مساء اليوم الأحد.

وبحسب التحريات المبدئية فإن سبب الحريق إشعال غفير المزرعة وشخص آخر النيران للتدفئة بمدخل المزرعة، التي تقع على مساحة 25 فدانًا وتضم محاصيل وزراعات مختلفة فامتد الحريق إلى أشجار الزينة وتمت السيطرة على النيران بالمزرعة.

وقال سمير عليوة، المستشار القانونى لحملة موسى مصطفى موسى، إن الحريق الذى وقع فى مزرعة رئيس حزب الغد عصر اليوم بمنطقة “ترسا” في مدينة أبو النمرس بجنوب الجيزة ليس وراءه أى دوافع إرهابية وإنما هو نتيجة إهمال من بعض العاملين فى المزرعة .

وتابع” عليوة”، فى تصريحات لوسائل إعلام، أن الحريق حدث قبل ذلك أكثر من مرة، نافيا أى شبهة إرهابية خلف الحادث، مقدما الشكر لكلا من غرفة النجدة بمحافظة الجيزة وكذلك مأمور شرطة مركز ورئيس المباحث بالمنطقة أبو النمرس التى وقع بها الحادث.

يشار إلى أن رئيس “حزب الغد” موسى مصطفى موسى، هرع في أواخر يناير الماضي في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح لرئاسيات 2018، ليمد طوق النجاة للسيسي، ويريحه من عبء المرشح الأوحد وتداعياته ، واضعا نفسه ضمن شخوص مسرحية كوميدية لا يلعب فيه غير دور “سوبر كومبارس”، كما يقول المعارضون.

وخرج “موسى” من الصفوف الأولى لحملة “مؤيدون”، التي رفعها وحزبه الداعم بقوة لترشح السيسي، ليصبح منافسه الوحيد في رئاسيات مارس المقبل، بعدما قدّم أوراق ترشحه يوم الاثنين 30 يناير الماضي، قبل دقائق من غلق باب الترشحات، مرفقة بتزكية 27 نائبا.

وحتى بعد تقديم ترشحه، كانت صفحته على فيسبوك تتضمن صورة السيسي متبوعة بعبارة “نؤيدك رئيسا لمصر”، ليسخر بعض المغردين من ذلك بقولهم إنه “يقوم بحملتين له وللسيسي”.

وفي عام 2014 كان موسى أطلق حملة “كمل جميلك يا شعب” التي طالبت بترشح السيسي.

ويتندر الكثير من المصريين بأن موسى “مرشح من جهة أمنية”، في استعارة لعنوان فيلم شهير، كما يستعيرون من الأعمال السينمائية والحالة الاجتماعية المصرية والعربية مصطلح “المحلل”، في إشارة إلى أن موسى منح “شرعية زائفة” لترشح السيسي وفترته الرئاسية المقبلة.