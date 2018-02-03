قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة ، إن الموقف الأمريكي في تغير وأصبح أقرب لقطر.

 

وأضاف الأنصاري في مقابلة تلفزيونية، أن هناك اتجاه للضغط على لحل الأزمة والجلوس على طاولة الحوار بسبب اخفاقات الدول في إثبات موقفها في عدّة ملفات .

 

 

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ثقة أكبر بالأزمة الخليجية وأصبح البيت الأبيض لديه إصرار لحل الأزمة الخليجية.

 

وأكد الأكاديمي القطري أن تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأزمة كانت محدودة، مشيراً أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية تتولى مهمة البحث والنظر في أزمة الخليج.