قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الأنصاري، إن الموقف الأمريكي في الأزمة الخليجية تغير وأصبح أقرب لقطر.

وأضاف الأنصاري في مقابلة تلفزيونية، أن هناك اتجاه للضغط على دول الحصار لحل الأزمة والجلوس على طاولة الحوار بسبب اخفاقات الدول في إثبات موقفها في عدّة ملفات .

أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الأنصاري: الموقف الأميركي تغير من الأزمة الخليجية وأصبح أقرب لـ #قطر، وهناك اتجاه للضغط على دول الحصار للجلوس على طاولة الحوار.@majedalansari pic.twitter.com/zgT2r5d7am — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2018

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ثقة أكبر بالأزمة الخليجية وأصبح البيت الأبيض لديه إصرار لحل الأزمة الخليجية.

وأكد الأكاديمي القطري أن تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأزمة كانت محدودة، مشيراً أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية تتولى مهمة البحث والنظر في أزمة الخليج.