عاد نائب رئيس شرطة دبي ورجل محمد بن زايد الفريق ضاحي خلفان، للهذيان من جديد والحديث حول مزاعمه السابقة بشأن امتلاك جده عقارات في قطر، لكنه هذه المرة أضاف تركيا لمنصة هجومه وأقحمها بتغريداته مشيرا إلى أن جده اضطر لترك قطر حتى لا يبقى تحت وصاية الأتراك.

وكان “خلفان” قد خرج في أوائل يناير الماضي ليهذي مهاجما قطر التي أصبحت تمثل عقدة نفسيه له، ودون ما نصه على تويتر:” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس”.

وتابع بحماقته المعهودة قائلا “بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة.”

أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 16, 2018

وكان ضاحي خلفان أيضا، قد أطلق هذا الزعم على حسابه على “تويتر”، في يوليوالماضي، في ذروة تصعيد دول الحصار حملتهم على قطر بعد قطع العلاقات معها، لكنه هذه المرة حشر تركيا وأردوغان بالموضوع (لمهاجمتهم بالمرة) وأضاف لزعمه بأن جده “لم يقبل أن يظل في قطر تحت وصاية الأتراك”!.

ودون “خلفان” في تغريدته الجديدة على تويتر وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:” كان جدي أكبر مالك عقار في الدوحة قبل حكم آل ثاني..”

وأضاف مهاجما قطر:”لأن جدي لم يقبل أن يظل في قطر تحت وصاية الأتراك.”

كان جدي أكبر مالك عقار في الدوحة قبل حكم آل ثاني..

لأن جدي لم يقبل أن يظل في قطر تحت وصاية الأتراك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 2, 2018

وتابع مستكملا هذيانه:”ترك جدي قطر وقال يوم صاروا الأتراك حكاما فأرض الله واسعة ورجع إلى الوطن الأم ليوا..كان في الأصل جدي تواجد في قطر ابان حكم آل نهيان للدوحة”

ترك جدي قطر وقال يوم صاروا الأتراك حكاما فأرض الله واسعة ورجع إلى الوطن الأم ليوا..كان في الأصل جدي تواجد في قطر ابان حكم آل نهيان للدوحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 2, 2018

ولم ينسى بالطبع ذكر قناة “الجزيرة” التي صارت كابوس يطارده نائما ومستيقظا بقوله:”تقع محطة قناة الجزيرة اليوم في وسط أرض جدي تماما..ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعود الحق للورثة”

تقع محطة قناة الجزيرة اليوم في وسط أرض جدي تماما..ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعود الحق للورثة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 2, 2018

بلاهة نائب رئيس شرطة دبي وهجومه (الساذج المفضوح) وضعه هو وجده في مرمى نيران النشطاء، الذين أمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.

جدك ماعنده اراضي في ابو موسى ؟ — Aadel Bin Ahmad 🇶🇦 (@Qatar94) February 2, 2018

جدك كان اكبر مالك عقار ! متاكد خوفي مضيع و كان جدك صاحب اكبر بيت دعاره ! تأكد انتوو عيله ما يعلم فيها غير رب العالمين — مٌٍخٌتلٍ عقًٌِلُِياٌ (@bin_shaheen52) February 2, 2018

لماذا قبل جدك أن يعيش تحت وصاية إيران المحتلة للجزر الإماراتية!! — alkamabilal (@Alkamabilal) February 2, 2018

آخرون دافعو عن تركيا وأردوغان، مضيفين أنهم أشرف من الإمارات وحكامها ولا سبيل للمقارنة بينهم من الأساس.

الأتراك أشرف منك ومنهم أمثالك "مساء الإنقلاب الفاشل في #عدن" — مروان المغربي (@marwan_almaghra) February 2, 2018

جدك لو يدري انك حفيده دعس بطن امك 😂😂 يا خروف ساريه السواس — بنت حمد بن خليفة 🌹 (@AQataria) February 2, 2018

كذَّاب كان جدك في اليمن وانت إشتغلت صبي في قطر — خلف بن جبل الشمري (@almukhtari2015) February 2, 2018

قطر لا تتشرف بك وجدك والا اخلى الخيارين يرد عليك ويعرفك حجم جدك — albadi1235 (@albadi1235) February 2, 2018

يشار إلى أن ضاحي خلفان أصبح مصاب بـ”وبيا قطر والإخوان” كما صنفه النشطاء، كما أن قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا دول الحصار لقصفها.

وبسرد بسيط لبعض تناقضات الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد خلال الأزمة الخليجية الحالية أو ما سبقها يتضح مدى وقاحة وتخبط “خلفان” الذي تغنى بقطر وقوتها الدبلوماسية ومن ثم أساء إليها.