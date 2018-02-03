وجه أحد المتابعين لبرنامج “الحصاد” المذاع على فضائية “” بالأمس، سؤالا للدكتور أستاذ العلوم السياسية بجامعة وعضو جبهة “تضامن”، يستفسر فيه عن السبب الذي يدفع للقسم كثيرا بالله أثناء خطاباته.

 

السؤال نقلته الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” مريم بلعالية في تغريدة لها عبر صفحتها بتويتر رصدتها (وطن)، حيث دونت ما نصه:”رداً على سؤال للزميل حسن جمول في حصاد الليلة “لماذا يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح # كثيرا القسم بالله في خطاباته؟”

 

وأوضحت أن ضيف البرنامج الدكتور حسن نافعة أجاب على هذا السؤال بالقول:” يجب أن تسأل طبيباً نفسياً هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عليه”

 

التغريدة أثارت ردود فعل متابينة بين النشطاء، الذين حاولوا تفسير هذه الظاهرة الغريبة لدى “السيسي”، فيما ينتظر آخرون أن يخرج أطباء نفسيين بتفسير منطقي لهذا الأمر الذي طالما لفت انتباه الجميع دائما.

 

 

 

 

 

 

 

ويثير رئيس عبد الفتاح السيسي جدلا واسعا كلما طل على المصريين في تصريحات جديدة، حيث لا يخلوا حديثه من كلمات ومصطلحات غريبة وإشارات ورسائل مبهمة لا يعرف أحد لمن يوجهها، فضلا عن ظاهرة حلفه الكثير بالله فلا نذكر واحد لـ السيسي مر دون أن يحلف فيه بالله أكثر من مرة، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب النشطاء.

 

وظهر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الخطاب في حالة من التوتر والقلق و(الفزع) التي بدت جلية في تصريحاته الغاضبة (واحمرار وجه) وارتفاع صوته متحدثا بتلميحات غير مباشرة عن مخاطر وتهديدات تحيط به من مجهولين لم يسمهم (قال إنهم أعداء أو “الأشرارا”).

 

ولفتت حالة السيسي هذه وخوفه الذي بدى واضحا عليه، نظر العديد من المحللين والنشطاء الذين تنالوا ظهور السيسي المريب هذا بأشكال مختلفة من التفسير.