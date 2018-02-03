وجه أحد المتابعين لبرنامج “الحصاد” المذاع على فضائية “الجزيرة” بالأمس، سؤالا للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو جبهة “تضامن”، يستفسر فيه عن السبب الذي يدفع عبد الفتاح السيسي للقسم كثيرا بالله أثناء خطاباته.

السؤال نقلته الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” مريم بلعالية في تغريدة لها عبر صفحتها بتويتر رصدتها (وطن)، حيث دونت ما نصه:”رداً على سؤال للزميل حسن جمول في حصاد الليلة “لماذا يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي كثيرا القسم بالله في خطاباته؟”

وأوضحت أن ضيف البرنامج الدكتور حسن نافعة أجاب على هذا السؤال بالقول:” يجب أن تسأل طبيباً نفسياً هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عليه”

رداً على سؤال للزميل حسن جمول في حصاد الليلة "لماذا يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي كثيرا القسم بالله في خطاباته؟ قال الدكتور حسن نافعة " يجب أن تسأل طبيباً نفسياً هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عليه " #الجزيرة — مريم بلعالية OUCHAIT (@ouchaitmeriem) February 1, 2018

التغريدة أثارت ردود فعل متابينة بين النشطاء، الذين حاولوا تفسير هذه الظاهرة الغريبة لدى “السيسي”، فيما ينتظر آخرون أن يخرج أطباء نفسيين بتفسير منطقي لهذا الأمر الذي طالما لفت انتباه الجميع دائما.

لانه .. يعرف انه يكذب … ويشعر ان المستمعين يعرفون او يشكون بانه يكذب فيلقي عليهم بكميات من اليمين والقسم

ليقنع نفسه اولا بانهم صدقووه.

ثم يصدق تلك الكذبة ..ويجبر الجميع على تصديقها .!

ويحارب ويعادي من لم يصدقها..!

وهكذا تستمر الحكاية .!#فهمتو_شي.#اقسم_بالله_اني_واني#السيسي — العباسي (@jsc_2020) February 1, 2018

ولا تطع كل حلاف مهين — ِِAhmed Mohammed (@ahm_19792001) February 2, 2018

لأنه يعرف اننا نعرفه انه يكذب ولن نصدقه " يحاول اقناع نفسه بإنه يصدق !!!.قالوا للحرامي احلف قال لهم جاء الفرج

وهي هو عنده الحلفان مثل شربة الماء دليل الافلاس ""#السيسي_ارهابي_مش_سياسي #الجزيرة — أبو المجد الحلبي (@rutar333) February 2, 2018

الصادق لا يحلف — هـ🇵🇸ـاجـر🇩🇿 (@shahra_dz) February 1, 2018

قالو للحرامي احلف قل جالي الفرج السيسي كلامه كله كذب الكلمه الوحيده التي صدق فيها عندما قال اي شئ يغضب ربنا هنفوضه وندعمه فليس بغريب ثناكس الكذب — almlak (@almlak70829544) February 1, 2018

يكفيهم مذلة من يصفقون له…انه يكلمهم وهو جالس وظهره لهم….قمة الغرور وجنون العظمه….ام أنه أجبن من أن يقف وبكلمهم مباشره — احمد قعبور مع الاحترام (@raed01404383) February 1, 2018

ويثير رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي جدلا واسعا كلما طل على المصريين في تصريحات جديدة، حيث لا يخلوا حديثه من كلمات ومصطلحات غريبة وإشارات ورسائل مبهمة لا يعرف أحد لمن يوجهها، فضلا عن ظاهرة حلفه الكثير بالله فلا نذكر خطاب واحد لـ السيسي مر دون أن يحلف فيه بالله أكثر من مرة، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب النشطاء.

وظهر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الخطاب في حالة من التوتر والقلق و(الفزع) التي بدت جلية في تصريحاته الغاضبة (واحمرار وجه) وارتفاع صوته متحدثا بتلميحات غير مباشرة عن مخاطر وتهديدات تحيط به من مجهولين لم يسمهم (قال إنهم أعداء مصر أو “الأشرارا”).

ولفتت حالة السيسي هذه وخوفه الذي بدى واضحا عليه، نظر العديد من المحللين والنشطاء الذين تنالوا ظهور السيسي المريب هذا بأشكال مختلفة من التفسير.