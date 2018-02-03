تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً محرجةً لمستشار ولي عهد ابو ظبي عبد الخالق عبد الله خلال مشاركته في منتدى التنمية الخليجي الذي انهى أعماله في الكويت أمس السبت.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر عبد الخالق عبد الله وهو يغطّ في سباتٍ عميق حتى ظهر أنه سيقع عن كرسيه الذي يجلس عليه.

كانت مداخله ناريه و أثريت على الحضور يا دكتور الله يكثر من أمثالك 😄 pic.twitter.com/S4yYVwNQ0x — ALRUMAIHI#هل الصملة (@Fawaz18_Dec) February 3, 2018

وعلى ما يبدو ان “عبد الخالق” لم ينتبه لنفسه في الصورة حتى أقدم على نشرها بنفسه على موقع “تويتر” لمجرد أن يذكر اسم قطر، معلقا عليها بالقول: ” في اليوم الثاني من أيام للقاء السنوي 38 لمنتدى التنمية الخليجي المنعقد في الكويت حاليا بحضور اكثر من 70 مشاركا من 6 دول خليجية كانت أزمة قطر حاضرة تلميحا”.

في اليوم الثاني من أيام للقاء السنوي 38 لمنتدى التنمية الخليجي المنعقد في الكويت حاليا بحضور اكثر من 70 مشاركا من 6 دول خليجية كانت أزمة قطر حاضرة تلميحا. https://t.co/C8ev2Dii6g pic.twitter.com/NNLThpajeQ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 3, 2018

الصورة التي نشرها مستشار ولي عهد أبو ظبي أثارت سخرية كبيرة من قبل متابعيه، حيث قام العديد من المغردين بتكبير الصورة وتنبهه بنومه، مشيرين إلى أنه ربما كان يحلم بقطر.

نهههههههههه ،، اشوفك نايم دكتور خير .! — عاشق Qatar (@AbdullaQatar1) February 3, 2018

الظاهر كنت تحلم بقطر pic.twitter.com/5nNlLwJNzM — Hamza (@h2mz222) February 3, 2018

ههههههه ناااااايم

شكلها كان ممتع اللقاء pic.twitter.com/lzFiPBWRm0 — Hussein (@AradiHussein) February 3, 2018