تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً محرجةً لمستشار ولي عهد ابو ظبي عبد الخالق عبد الله خلال مشاركته في الذي انهى أعماله في أمس السبت.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر عبد الخالق عبد الله وهو يغطّ في سباتٍ عميق حتى ظهر أنه سيقع عن كرسيه الذي يجلس عليه.

وعلى ما يبدو ان “عبد الخالق” لم ينتبه لنفسه في الصورة حتى أقدم على نشرها بنفسه على موقع “تويتر” لمجرد أن يذكر اسم ، معلقا عليها بالقول: ” في اليوم الثاني من أيام للقاء السنوي 38 لمنتدى التنمية الخليجي المنعقد في الكويت حاليا بحضور اكثر من 70 مشاركا من 6 دول خليجية كانت أزمة حاضرة تلميحا”.

الصورة التي نشرها مستشار ولي عهد أبو ظبي أثارت سخرية كبيرة من قبل متابعيه، حيث قام العديد من المغردين بتكبير الصورة وتنبهه بنومه، مشيرين إلى أنه ربما كان يحلم بقطر.