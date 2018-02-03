شن رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي، هجوما حادا على الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد تهجمه على قطر وافتراءاته المزعومة.

وكان مستشار ابن زايد قد هاجم الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الذي عُقد مؤخراً في واشنطن والذي شكل صفعة جديدة لدول الحصار التي راهنت على عزل دول قطر بحصارها، ويبدو أن هذا التقارب قد اثار جنونه فخرج بأمر “ابن زايد” لينبح على قطر وقياداتها.

ودون “بن علي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر مهاجما عبد الخالق عبد الله مال نصه:”عندما يُحاضر المنبطح بالشجاعة واللص بالأمانة والغادر بالوفاء وعبد الخالق بالسياسة فاعلم أنها علامات الساعة”

وتابع مفندا مزاعم مستشار “ابن زايد”:”المشكلة أن أحدهم لا يرى ملياراته التي أُخذت على شكل جزية وتضيق عينه باتفاقات على الملأ ويسأل أين السيادة فعلاً أين السيادة ؟!”

عندما يُحاضر المنبطح بالشجاعة

واللص بالأمانة

والغادر بالوفاء

وعبد الخالق بالسياسة

فاعلم أنها علامات الساعة

المشكلة أن أحدهم لا يرى ملياراته التي أُخذت على شكل جزية

وتضيق عينه باتفاقات على الملأ

ويسأل أين السيادة

فعلاً أين السيادة ؟! pic.twitter.com/nysH1nVp72 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) February 1, 2018

ويبدو أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الذي عُقد مؤخراً في واشنطن شكل صفعة جديدة لدول الحصار التي راهنت على عزل دول قطر بحصارها، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، أوضح ذلك في تغريدة له بالأمس، قال فيها إن الغرام القطري الأمريكي لن يستمر لأكثر من 48 ساعة .

وأضاف المستشار الإماراتي في تغريدته، أن واشنطن ستتحدث بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات.

الغرام الامريكي القطري لن يستمر لاكثر من 48 ساعة حيث ستتحدث واشنطن بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2018

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي مؤتمر للحوار الاستراتيجي القطري والأمريكي، حيث وقعت واشنطن والدوحة على اتفاقات تعاون مشتركة، وثمنت الولايات المتحدة دور قطر في مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة صادمة للسعودية والإمارات التي تتهم الدوحة بـممارسة “الإرهاب”.