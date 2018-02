يبدو أن التقارير التي أشارت مؤخراً إلى وجود توتر بالعلاقة بين سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وزوجها الرئيس الأمريكي، إثر الأنباء عن إقامته علاقة حميمة عام 2006 مع ممثلة أفلام إباحية، قد تكشّفت ورصدتها وسائل الإعلام، أثناء وجود الزوجين في مطار “بالم بيتش” الدولي في فلوريدا، حينما كانا متجهين وابنهما “بارون” البالغ 11 عاماً من واشنطن الى منتجع “مار إيه لاغو” في فلوريدا.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) February 3, 2018