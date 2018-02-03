نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، صوراً للزعيم كيم جونغ أون وزوجته لي سول تشجو، خلال جولةٍ ليليّة على متن حافلة كهربائية جديدة بالعاصمة بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري قرر شخصيًا القيام بجولة على متن الحافلة بعد زيارته لـ”مصنع بيونغ-يانغ للحافلات الكهربائية” برفقة زوجته وعدد من المسؤولين الكبار.

ولفتت إلى أن كيم عبر عن رضاه عن آلية عمل الحافلة، معتبرًا أن الرحلة على متنها اتسمت بالراحة والهدوء.

وبحسب الوكالة، قال كيم إن هذا النوع من الحافلات الصديقة للبيئة يجب أن يمثل “بطاقة تعريف” للعاصمة الكورية الشمالية.