تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر مشاجرة دموية كبيرة بين أفراد قبيلتين على ما يبدو في المملكة، لترتد فتنة و”نار” النعرات القبلية التي أراد “ابن سلمان” إثارتها مع بداية الأزمة عليه وينقلب السحر على الساحر.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء بين عدد من الأفراد، وسط تجمع كبير من الناس فيما يبدو أنه شجار نشب بين فردين ثم تطور لـ”خناقة” كبيرة بين قبيلتين.

⚜ سبحان الله…(السعوديه)

🔸️ارادت اثارت النعرات القبليه في قطر

🔹️فرتد الامر عليهم وقتل من قتل

🔹️لاحول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/hVt7c1lDW7 — بوغانم (@hassanalishaq73) February 2, 2018

وأشار النشطاء إلى أن كل شيء خطط له “ابن سلمان” لإلحاق الضرر والأذى بقطر ارتد عليه، مشيرين إلى أن المزيد من الكوارث ستحل على نظام ولي العهد صاب القرارات المتهورة.

الله مايظلم والقادم ادهى وامر كل شيء تمنوه لنا ارتد لهم — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) February 3, 2018

#قطــر_تــــــميم_عـــــــزوتي

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المهلكة الدوووولة الووووحيدة

اللي لايمكن أن تموت فيها النعرات القبلية

والسبب. ..الحكومة

لأنها تستلذ (بوطي)..وجيهم جعل ربي ينتقم منهم جميييعا — [°•العذية•°] (@athyiaa) February 2, 2018

لا حولا ولا قوه الا بالله

محد يرضى هذا الشي لمسلم لكن هم جبناء ولو كان هذا بقطر كان ماخلو قناة الا وتشفو فيه

من حفر حفره لاخيه وقع فيه — عبداللطيف جميل (@ag556) February 2, 2018

حسبي الله على من اثار العصبيات القبيله واحياها وغذاها ..دعوها فإنها منتنة 😫😫 بن سلمان يلعب بالقبايل لعب عشان ينشغلون بأنفسهم عنه وعن تدميره للبلد وللشعب😫 — دانـــه (@dbf_2002) February 2, 2018

ونشر آخرون مقاطع جديدة توضح مشاجرات أخرى واشتباكات بين أفراد القبائل بسبب الفتنة والنعرة التي أشعلها “ابن سلمان”.

لاحول ولاقوة الا بالله .. صدقت يابوغانم هذا تكمله pic.twitter.com/jFIfH40RDH — فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) February 2, 2018

وهذا من يومين أطلاق نار على المواطنين وسرقة جميع أموالهم وأغراضهم الثمينه pic.twitter.com/YfLhlagbGQ — داري قطر🇶🇦 (@qat52022) February 2, 2018

اللهم لا شاته…… سبحان الله رد كيدهم في نحرهم — 🇶🇦369 ريانة العود 🇶🇦 (@rayant_al3ooood) February 3, 2018

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي دشن اجتماع قبائل “يام” الذي أمر به ولي العهد السعودي محمد سلمان لحشد القبائل ودعوة المواطنين القطريين المنتمين لها لمعاداة قطر،لكن الاجتماع انقلب ضده وتحول الحفل الذي كلّفه مئات الملايين من الريالات لشحن القبائل وتجييشها ضد قطر، إلى حلبة صراع وشجار بين الحضور، بعد رفض العديد منهم استخدام القبائل في الصراع بين السعودية وقطر.

وهذه لم تكن المرة الاولى التي تعمل عليها السلطات السعودية في تحشيد وتجييش القبائل ضد قطر، فقد سبق وأن دعمت وموّلت تنظيم حفل استقبال ومساندة للشيخ طالب آل مُرّة عُقد لأفراد القبيلة في السعودية والخليج بداية شهر سبتمبر الماضي في مدينة الأحساء، بهدف تحشيد أفراد القبيلة للعمل على إسقاط نظام الحكم القطري من الداخل.