في ظل رؤية ولي العهد السعودي الانفتاحية وسعيه لإقامة سعودية جديدة على النمط الأوروبي، ذكر حساب “كشكول” الشهير بتويتر أن حفلات الرقص المملكة العربية السعودية أصبح مرخصا لها من قبل هيئة الترفيه.

ودون “كشكول” في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر الذي يتابعه أكثر من 200 ألف شخص، ما نصه:”رسالة وصلتني من أحد المتابعين يؤكد أن إقامة حفلات الرقص أصبح مرخصاً له من قبل هيئة الترفية. فما يسمى قانون مشروع البحر الأحمر أصبح عاماً على جميع المناطق.”

وتابع موضحا:”بالمختصر: الحرام ما حرّمه ابن سعود، والحلال ما أحله!. والدين أصبح ديكور ومجموعة نصوص يتكثرون بها علينا بين الحين والآخر.”

رسالة وصلتني من أحد المتابعين يؤكد أن إقامة حفلات الرقص أصبح مرخصاً له من قبل هيئة الترفية.

فما يسمى قانون مشروع البحر الأحمر أصبح عاماً على جميع المناطق.

بالمختصر:

الحرام ما حرّمه ابن سعود، والحلال ما أحله!.

والدين أصبح ديكور ومجموعة نصوص يتكثرون بها علينا بين الحين والآخر. pic.twitter.com/a6LoapyQ1b — كشكول (@coluche_ar) February 3, 2018

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

تلك المشاهد الغريبة على السعوديين أثارت غضبهم وحنقهم على النظام الحالي، الذي بدل هوية المملكة الدينية ووأد قيمها وعاداتها الأصيلة.

الرقص المختلط يجوز في الشوارع السعودية مثل شارع الخزان في الرياض وشارع التحلية وشارع النور في حائل الخ بشرط أن يكون منظما من قبل هيئة الترفية pic.twitter.com/S5gFETt4h6 — عبدالكريم الناصر (@AbdulkarimNasr) February 3, 2018

ومن أواخر تلك المشاهد التي أخذت بالظهور في المملكة منذ تولي “ابن سلمان” مقاليد الحكم، هو ما تداوله سعوديون اليوم بمواقع التواصل، وتمثل في مقطع مصور أثار جدلا واسعا في المملكة لمراسم زفاف غريبة لعريس وزوجته على #كونيش_جدة خارجة عن العادات والتقاليد السعودية المحافظة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، العريس السعودي وهو يصطحب عروسه على كورنيش جدة سيرا على الأقدام، وظهرت العروس متبرجة كاشفة عن شعرها وسط صيحات المارة وأصوات التنبيه العالية الصادرة عن السيارات المتواجدة بالكورنيش.