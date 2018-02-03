في حادثة تعكس مدى الجنون وحالة “السعار” التي وصل لها النظام الإماراتي، قام جهاز أمن الدولة في دبي بإلقاء القبض على مواطن كويتي أثناء نزهة مع عائلته في قرية “دبي” العالمية واقتياده لجهة مجهولة بسبب صورة لأمير قطر بخلفية هالتفه الجوال.

أكد هذا الخبر المحامي الكويتي محمد الرحيان العجمي‏ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها (وطن).

ودون “العجمي” في تغريدته ما نصه:”تم إلقاء القبض على مواطن كويتي وهو في نزهة بقرية دبي العالمية مع عائلتة، وتم إقتيادة إلى أمن الدولة في دبي ولا يعرف السبب، علماً أنه ترك عائلتة في القرية، محاولاً معرفة السبب”

وتابع موضحا ومبينا سطحية وسذاجة حكام الإمارات ومدى فجورهم في الخصومة:”وكانت المفاجأة إن سبب القبض هو أن الكويتي يضع صورة الشيخ تميم على خلفية الآي فون ! !”

تم إلقاء القبض على مواطن كويتي وهو في نزهة بقرية دبي العالمية مع عائلتة، وتم إقتيادة إلى أمن الدولة في دبي ولا يعرف السبب، علماً أنه ترك عائلتة في القرية، محاولاً معرفة السبب، وكانت المفاجأة إن سبب القبض هو أن الكويتي يضع صورة الشيخ تميم على خلفية الآي فون ! ! — المحامي محمد الرحيان العجمي (@Lawyeralajmi_) February 2, 2018

وتحظر السطات الإماراتية على مواطنيها التعبير عن التعاطف مع قطر وفق ما أعلن المستشار حمد سيف الشامسي الذي حذر المخالفين من عقوبة السجن وفرض غرامة مالية.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها