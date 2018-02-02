كشفت إحدى الجمعيات المقربة من جبهة البوليساريو الانفصالية في مدينة “العيون” المغربية، أنها وثقت الأربعاء 31 يناير 2018، قدوم وفد من الأمراء يرأسه شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى ابن عم الملك السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود تحت حراسة أمنية مشددة بنواحي منطقة “الحكونية” شمال شرقي العيون.

وقالت صحيفة الأيام المغربية إن الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود شقيق ملك السعودية يتواجد منذ أيام بمنطقة المسيد التي تبعد حوالي 90 كلم من مدينة العيون، حيث يقضي فترة استجمام بالمنطقة، إلى جانب عدد من الأمراء والخدَم، في مخيم للصيد بواسطة الصقور في إحدى مناطق الصحراء المغربية.

وبحسب الصحيفة فقد نشرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء المغربية على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو تظهر فيه سيارات رباعية الدفع لوفد الأمراء أثناء خروجهم لمخيمات الصيد.