نقل التلفزيون الإسرائيلي قصة غريبة لشاب لم تذكر اسمه الحقيقي ولقبته بـ”شموليك” كإسم مستعار، والذي نشأ في بيت مسلم لأب عربي في القدس لكنه تفاجأ بأن والدته المتوفية هي يهودية الأصل.

ووفقا لما نقله عنه التلفزيون الإسرائيلي، قال “شموليك” إنه عاش في القدس الشرقية وكانت والدته يهودية وكان والده عربيا، ولكن توفيت والدته في صغره، فتزوج والده امرأة مسلمة.

وتابع “اعتنت بي زوجة والدي، وعشت في أحضان هذه العائلة 16 عاما، ولم أعرف تفاصيل حول وفاة والدتي وعن عائلتها”.

قبل ثلاث سنوات، بدأ شموليك يعمل في أعمال ترميم البنى، والتقى ذات يوم سمكريا يهوديا غير حياته. لقد طلب الأخير من شموليك رقم بطاقة هويته، وبعد أن أجرى عدة استيضاحات أخبره أنه يهودي.

وبحسب رواية الشاب، وفي وقت لاحق أجرى السمكري تواصلا بين شموليك ومنظمة “ياد لأحيم” التي تعمل ضد الزواج المختلط وتساعد على اعتناق اليهودية مجددا.وفق موقع “المصدر” الاسرائيلي

وينقل التلفزيون الإسرائيلي في تقريره أن الحاخام زئيف روبينسون من هذه المنظمة، ساعد شموليك في عملية العثور على جدته وأجرى لقاء بينهما.

ويروي “شموليك”: “دخلت إلى غرفة والدتي، وشعرت كأن روحها ما زالت في الغرفة”، وأوضح “اجتزت صعوبات كثيرة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يرفضون معرفة حقيقتي”.