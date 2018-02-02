خرج الداعية المصري المعروف عمرو خالد كعادته ليثير موجة جديدة من الجدل بتصريحاته وأفكاره الغريبة.

وهذه المرة خرج الداعية المصري في ثامن حلقات برنامجه الجديد “بالحرف الواحد”، ليصرح بأن الإنسان والنباتات والحيوانات وكل شيء بالكون خلقه الله من تراب النجوم الذي وصفه بـ”الأسمنت” حيث يتحول لمادة صلبة خرسانية إذا أضيف إليه الماء.

ولفت “خالد” إلى أن هذه “العناصر الترابية، التي تتكون منها النجوم تقذف في الفضاء ساعة انفجاره في صورة تراب محمل بالأوكسجين في الفضاء يتحد الأوكسجين بالهيدروجين لأول مرة، ويكونان الماء على سطحه، وبهذا تكون خرجت أول مياه في الكون ما بين الحديد الصلب، أو مركز النجم المتصلب الذي أصبح النجم النابض بعد ذلك، وما بين أنواع التراب المختلفة”.

وشدد على أنه “لا ينبغي أن نقول أنواع التراب المختلفة، بل يجب أن نقول أنواع الترابة المختلفة، ومعناها باللغة العربية أسمنت، ومن قال هذا هي العالمة جورانكا بيلابيجوفيك وفريقها البحثي بجامعة زاجرب بكرواتيا في البحث المنشور بتاريخ 29 أبريل 2014 في مجلة الفيزياء الفلكية بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة، وذلك لأنها أثبتت أن تراب النجم المنفجر “سوبرنوفا” هو أسمنت، وليس ترابًا عاديًا، لأنه عندما يختلط بالماء ويجف يتحجر مثل الأسمنت، وهذا يفسر وجود مواد بناء في الفضاء مثلما قالت، ولهذا أطلقت على النجوم المنفجرة “سوبر نوفا” اسم خلاطات الأسمنت الكونية”.

واستنتج خالد من هذا أن “الماء خرج لأول مرة في الكون ما بين الحديد الصلب، أو مركز النجم المتصلب الذي أصبح النجم النابض بعد ذلك، وما بين أنواع الترابة المختلفة.. يتكون الماء بعد ذلك في جيوب تحوى شتى الأنواع من العناصر الترابية وتنزل في صورة أمطار اسمها العلمي أمطار تراب النجم star dust rain أو star stuffs”.

وقال إن “تلك هي المواد النجمية التي مثلما قال عنها كارل ساجان، إنها السبب في خلقنا وخلق كل شيء نراه حولنا، وحتى في خلق الكرسي الحديد المتحرك الذي يجلس عليه عالم الفيزياء الشهي رستيفن هوكينج، مثلما قال الأخير عن نفسه بالضبط”.

وذكر أنه “قبل أن يولد كارل ساجان وأجداد أجداد أجداد أجداده، أقسم لنا ربنا في القرآن بنجم محدد بذاته وخصه بصفة أنه نجم ثاقب، إننا قد خلقنا من مياه بتخرج من بين الصلب وأنواع مختلفة من الترابة، “وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ. إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ . فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ”. ما هي الترائب هي لفظة جمع لكلمة “ترابة”، وتعني أسمنت. تماما مثلما تجمع كلمة “عمامة” عمائم”.

وخلص الداعية المصري الذي اشتهر بتصريحاته المثيرة والغريبة، إلى أنه “كل شيء خلق من تراب النجوم، التي انفجرت “سوبرنوفا” وماتت”، وفي سنتي 2004 و2011، أطلقت وكالة “ناسا” سفينة فضاء تحمل اسم “سفينة تراب النجم” في مهمة خاصة للفضاء، كي تحضر عينة من تراب النجوم هناك”.