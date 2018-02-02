على الرغم من أدائه للصلاة المفروضة وهو جالس بزعم كبر سنه، إلا أن رقصة “العرضة” السعودية في الحفل الختامي لمهرجان الإبل في العاصمة الرياض أثارت الحماس لدى الملك سلمان الذي شبّ مسرعا لتأديتها.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن” الملك سلمان بن عبد العزيز تفاعله مع رقصة العرضة، حيث قام بطلب السيف لأدائها على الرغم من أدائه الصلاة جالسا.

وتداول الناشطون عبر موقع “تويتر” بكثافة مجموعة من الصور للملك سلمان وهو يؤدي الصلاة جالسا على الرغم من قدرته على أداء رقصة العرضة.