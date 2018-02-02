اصيبت فتاة مصرية بتشوهات ستعيش طيلة عمرها بها، بعدما كانت شديدة الجمال، والسبب خطأ من طبيبة شهيرة، توجهت اليها قبل زفافها بهدف إزالة نقاط سوداء في وجهها، فتأجّل موعد زفافها لأجل غير مسمى.

مأساة الفتاة “ولاء” 33 عاماً وتعمل محاسبة ببنك شهير في مدينة دمنهور شمال القاهرة، رواها محاميها المستشار عصام مهنا، فقال إن موكلته ذهبت للمركز الشهير لإجراء إزالة نقاط سوداء بالليزر وخلال العملية شعرت بألم شديد في الوجه فطمأنتها الطبيبة بأن الأمر طبيعي وبسيط جدا، وأنه عبارة عن التهابات ستزول بوضع مجموعة من الكريمات على البشرة.

وأضاف المحامي أنه عقب خروج ولاء من المركز وذهابها للمنزل شعرت الفتاة بزيادة الألم، ورويدا رويدا بدأت تظهر على وجهها آثار حروق وبقع سوداء كبيرة.

بعدها ذهبت ولاء إلى اثنين من كبار الأطباء، فأكدا لها أنها مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية تستلزم علاجا لمدة عام، ورغم ذلك سيبقى هناك تشوهات وعاهات مستديمة على وجهها.

كما كشف المحامي مفاجأة صادمة، وهي أن صديقة ولاء التي رشحت لها مركز التجميل أصيبت هي الأخرى بحروق في اليد إثر علاج هناك.بحسب “العربية”

وأضاف المحامي أنه تقدم اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام ضد مركز التجميل متهماً إياه بالتسبب بحروق شديدة من الدرجة الثانية بكامل وجه موكلته أثناء “سنفرة” وجها بالليزر ما أصابها بعاهة مستديمة وتشوه بكامل الوجه.