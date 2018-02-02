تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو غريب لوزير الخارجية الإماراتي خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي أثار سخرية المغردين ورصدته “وطن”، فقد ظهر عبد الله بن زايد وهو يمشي بطريقة غريبة وملفتة برفقة “موغيرني” أثناء مغادرته مقر .

 

وبحسب الفيديو فقد ظهر “ابن زايد” وقد قبض يده اليسرى ودفع بصدره إلى الأمام في حين ظهر على وقفته عدم الاتزان.

من جانبهم، شن المغردون سخريو واسعة على “ابن زايد”، حيث قام العديد منهم بطرح أحد الأسباب التي دفعت للظهور بهذا الشكل الساخر.