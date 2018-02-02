تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو غريب لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيرني في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي أثار سخرية المغردين ورصدته “وطن”، فقد ظهر عبد الله بن زايد وهو يمشي بطريقة غريبة وملفتة برفقة “موغيرني” أثناء مغادرته مقر الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الفيديو فقد ظهر “ابن زايد” وقد قبض يده اليسرى ودفع بصدره إلى الأمام في حين ظهر على وقفته عدم الاتزان.

……الوحش ضجر

Be careful, moghreni Abdullah bites pic.twitter.com/5GyqlFq15k — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) ١ فبراير، ٢٠١٨

من جانبهم، شن المغردون سخريو واسعة على “ابن زايد”، حيث قام العديد منهم بطرح أحد الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإماراتي للظهور بهذا الشكل الساخر.

متلعوز من لبس الدرع المقاوم للرصاص — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) ١ فبراير، ٢٠١٨

الأمير عبد الله بن زايد أوسم رجل في العالم

وحركه نفش اليدين هذي اسمها الكوبرا في وضعيه هجوم ش عرفكم انتو — فلاديمير (@s_eee33) ٢ فبراير، ٢٠١٨

مكثر مشروب نعل 🍺😂😂 — MH💙 (@MH971997) ٢ فبراير، ٢٠١٨

كأنه طاوووس ..وهو فرخ حمام — Alriwise (@otaima0d) ٢ فبراير، ٢٠١٨