تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة لزفاف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على الملكة رانيا، عام 1993.

وكانت الملكة رانيا هنأت زوجها الملك الأردني عبد الله الثاني بعيد ميلاده السادس والخمسين الذي صادف الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018.

وقالت الملكة “رانيا” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة إياها بصورة تجمعهما: ” الله يخليلنا إياك ويديمك فوق راسنا. من عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة: كل عام وأنت بخير To the most loving husband and father, happy birthday from all of us”.

To the most loving husband and father, happy birthday from all of us pic.twitter.com/pWhgV7nDut — Rania Al Abdullah (@QueenRania) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى أن الملك الأردني من مواليد عام 1962، وقد نودي ملكا بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال في العام 1999.

بدأت رحلته التعليمية الأولى عام 1966، انتقل بعدها لاستكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية، في مدرسة سانت أدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم ليلتحق بعدها بمدرسة إيجلبروك، تبعها بعد ذلك باستكمال دراسته في أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.

التحق الملك عبد الله عام 1980 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.

وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية.

وحصل على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون عام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية، المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.

وفي عام 1992، قاد كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي إلى رتبة لواء عام 1998.