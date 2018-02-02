تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن مدى تواضع ومدى حب شعبه له.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد انتظر أحد الشباب القطريين لحظة مرور قطر للمرور بجانبه خلال حضور العرض المسرحي “” للفنان القطري ، ليقول له: “بو حمد قف لأسلم عليك”، فما كان منه أن توقف وسلم عليه.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حضر مساء الخميس عرض مسرحية “شللي يصير” في مسرح قطر الوطني، حيث عقب انتهاء العرض بمصافحة أبطال العمل المسرحي وسط أغاني وطنية وتصفيق جماهيري كبيرة من الحضور.

وحققت مسرحية شللي يصير الرقم 30 منذ بداية عروضها وحتى الآن على مسرح قطر الوطني من بطولة واخراج الفنان الكبير غانم السليطي.

 

وتقدم المسرحية، على مدى أكثر من ساعتين، لوحات تجسد أحداث ووقائع الحصار، منذ اجتماع مسؤولين في الدول الأربع (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر)، واتخاذهم قرار اختراق موقع “وكالة الأنباء القطرية” (قنا)، والإجراءات اللاحقة المتعلقة بالمقاطعة الدبلوماسية وإعلان الحصار الجائر.

 

ولم يغفل العمل انعكاسات المقاطعة والقرار على صلة الرحم وتقطيع أواصر القربى، باستخدام سيف قانون “التعاطف” مع قطر، الذي أصدرته دول الحصار.