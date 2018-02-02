تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن مدى تواضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومدى حب شعبه له.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد انتظر أحد الشباب القطريين لحظة مرور قطر للمرور بجانبه خلال حضور العرض المسرحي “شللي يصير” للفنان القطري غانم السليطي، ليقول له: “بو حمد قف لأسلم عليك”، فما كان منه أن توقف وسلم عليه.

مواطن قطري ينادي أمير دولة #قطر ويقول له : بو حمد قف لأسلم عليك…!

أين يحدث هذا..؟!

أسأل الله أن يحفظ لنا سمو المجد أميرنا الغالي #تميم_بن_حمد ويجعلنا ممن يحبوننا حكامنا ونبادلهم حبًا بحب ❤️@TamimBinHamad #تميم_المجد #حصار_قطر#الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/qx8vN0pMlA — نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuodq) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حضر مساء الخميس عرض مسرحية “شللي يصير” في مسرح قطر الوطني، حيث عقب انتهاء العرض بمصافحة أبطال العمل المسرحي وسط أغاني وطنية وتصفيق جماهيري كبيرة من الحضور.

الشيخ #تميم يحيي من على خشبة المسرح الفنانين المشاركين بمسرحية ” شللي يصير ” ويصافحهم فردا فردا .. بعد أن شاهد العرض ..

لفتة ليست بالغريبة على #تميم_المجد .. #قطر #تميم_بن_حمد_آل_ثاني pic.twitter.com/CGEOp4oka8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١ فبراير، ٢٠١٨

وحققت مسرحية شللي يصير الرقم 30 منذ بداية عروضها وحتى الآن على مسرح قطر الوطني من بطولة واخراج الفنان الكبير غانم السليطي.

وتقدم المسرحية، على مدى أكثر من ساعتين، لوحات تجسد أحداث ووقائع الحصار، منذ اجتماع مسؤولين في الدول الأربع (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر)، واتخاذهم قرار اختراق موقع “وكالة الأنباء القطرية” (قنا)، والإجراءات اللاحقة المتعلقة بالمقاطعة الدبلوماسية وإعلان الحصار الجائر.

ولم يغفل العمل انعكاسات المقاطعة والقرار على صلة الرحم وتقطيع أواصر القربى، باستخدام سيف قانون “التعاطف” مع قطر، الذي أصدرته دول الحصار.