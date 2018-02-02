أصيبت الفنانة اللبنانية إليسا، بحالة اغماء مفاجئة، أثناء احيائها حفلا فنيا على خشبة المسرح الثقافي بالقرية العالمية بدبي فقدت على أثرها الوعي تماما.

وغابت اليسا التي غادرت المسرح محمولة من طاقم التدخل الطبي السريع قبل أن تتمكن من اختتام الحفل الذي كان يفترض أن يستمر على مدار 90 دقيقة في حين كانت المطربة قدمت وصلات غنائية متتابعة لنحو 70 دقيقة تقريبا.

وعُلِمَ أن ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم هو الذي تسبب في تلك الإغماءة التي اختتم بسببها الحفل بعد أن شهد حضورا جماهيريا غفيرا.

وأفيدَ بأن الفنانة اللبنانية عادت إلى الوعي فور التدخل الطبي السريع.