كشفت سيدة أميركا الأولى السابقة ميشال أوباما أخيراً سرّ الهدية التي تلقتها من ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب يوم دخول الأخيرة إلى البيت الأبيض.

وقالت خلال مقابلة أجرتها معها مقدمة البرامج الشهيرة إيلين دجينيريس: “هناك بروتوكول يجب اتباعه. يشبه ذلك زيارة دولة. يقال لك ما عليك فعله وكيف تقفين أو تجلسين. لكن لم يسبق أن أحضر أحدهم هدية. لذا كنت أتساءل عما يمكنني أن أفعله بهدية ميلانيا”.

وجاء ذلك تعليقاً على ما أشيع حينها عن أن ميشيل أوباما أظهرت استياءها من هذه الهدية. وأضافت: “ابتعد الجميع ولم يأت أحد ليأخذ العلبة. تساءلت أيضاً عما إذا كانت الصور ستلتقط لي وأنا أحملها. إلا أن زوجي أنقذني وأخذ العلبة ووضعها في الداخل. لكن الجميع ابتعدوا ولم يأت إليّ أي موظف. وكنت هناك لا أعرف ماذا أفعل بالعلبة”. ورداً على سؤال عن محتوى تلك الهدية أجابت: “إنه إطار صورة رائع”.