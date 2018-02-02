هنية يسخر من ادراجه على لائحة الارهاب

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية يعلق فيه على قرار السلطات الأمريكية إدراج اسمه على التصنيف الخاص لما يسمى ” قائمة الأرهاب الأجنبي”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “هنية” خلال كلمة له في تجمع جماهيري مناهض للقرار مبتسما وساخرا من القرار بالقول: “هذا القرار ينقعوه ويشربوا ميته”.

” ينقعوه ويشربوا ميته ” #شاهد تعليق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على قرار الخزانة الأمريكية بوضعه على قائمة الإرهاب . pic.twitter.com/SeasGlf1dX — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) ١ فبراير، ٢٠١٨

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، ضمن التصنيف الخاص لما يسمى بـ”قائمة الإرهاب الأجنبي”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان له إن هنية “يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويقوض عملية السلام مع إسرائيل”، حسب تعبيره.

يشار إلى ان هذا التصنيف يهدف إلى منع أيّ مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن قوائم الإرهاب.

و تقوم الوزارة بالإيعاز للبنوك العاملة تحت سيادتها بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.