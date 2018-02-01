لا تستهينوا بالأمر، فقد أصبح حقيقة قانونية، بعد أن صادقت لجنة التشريع والعدل في المغرب على مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء، زادت ضمن تفاصيله العنف الذي يمارس بين الإخوة.

لم يعد الأمر يقتصر فقط على العنف بين الأزواج أو ضد الأصول، وإنما أيضا العنف ضد الإخوة، حيث سيعاقب كل من تبث في حقه ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته أو العكس، بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا.

وتقدمت بهذه التعديلات عدد من الفرق البرلمانية إلى مشروع محاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية