أوقفت مدينة دبي الطبية طبيباً عربياً عن العمل احترازياً، بعد نشره مقطعاً لفيديو يحمل مشاهد غير مقبولة أخلاقياً وتتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وقال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي في سلطة مدينة دبي الطبية: إن الطبيب (ف.ح) ارتكب مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء في الدولة، إثر نشره مقطع فيديو تظهر فيه فتيات من جنسيات مختلفة يقمن بحركات غريبة على مجتمعنا وتتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع، ويتلفظن بألفاظ غير أخلاقية، داخل عيادته.

ولفت بحسب جريدة البيان الاماراتية إلى أن الطبيب يعمل في مجال التجميل بأحد مراكز مدينة دبي الطبية، مشيراً إلى أن قرار الإيقاف يعد احترازياً، بانتظار قرار لجنة العقوبات التي ستتخذ الجزاء المناسب بحق الطبيب.

وأوضح أن الغرامة قد تكون بسحب ترخيص مزاولة المهنة عن الطبيب وإدراجه في اللائحة السوداء بدول مجلس التعاون الخليجي، لمنعه من العمل في دوله أو إيقاع عقوبة مالية أو الإنذار، مشيراً إلى أن القرار يتوقف على حجم الضرر الذي ارتكبه الطبيب بحق المجتمع من خلال نشره الفيديو المسيء.

وقال الدكتور رمضان إن الطبيب تقدم برسالة تظلم إلى اللجنة، لافتاً إلى أن قرار الإيقاف يعتبر احترازياً، مهيباً بكافة الأطباء العاملين ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب التي تعتبر من أنبل المهن الإنسانية، واحترام قانون ممارسة المهن الطبية وكذلك عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.